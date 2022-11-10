蘇揆出席台鐵平鎮站開工　張善政：又是選舉動作、讓人看破手腳

▲蘇貞昌出席桃園鐵路平鎮車站開工典禮，張善政：又是選舉動作。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌9日出席台鐵平鎮車站地下化工程開工典禮，地方解讀是為了鄭運鵬選情拉抬聲勢，國民黨桃園市長候選人張善政指出，選舉時間這麼緊迫，他現在來這邊開工，又是一個選舉的動作，好像功勞都是他們的，「我覺得非常的遺憾，讓人看破手腳。」

張善政9日上午在北區競選總部進行「浪Live節目錄製」，會後媒體提問對於蘇貞昌院長出席平鎮車站鐵路地下化開工典禮看法？張善政表示，選舉的時間這麼緊迫，他來這邊開工，覺得又是一個選舉的動作。桃園鐵路地下化工程進行這麼久，發包一直不順利，行政院一直沒進來幫忙，「現在趕快來開工，好像說功勞都是他們的，我覺得真的非常遺憾，讓人看破手腳。如果上任後會設法去釐清問題，能夠幫忙的會去儘量幫忙。」

綠營提到，張善政是阻擋鐵路地下化的人，沒資格去講這些，張善政認為，自己從來就沒有阻擋，在行政院任內還幫忙鐵路地下化，因原來是鐵路高架，後來鄭文燦當選後說要地下化，任內把高架工程停下來重新檢討，絕對沒有阻擋鐵路地下化，是他們胡說八道。

蘇貞昌說，張善政在任內時只給200億，他任內則給800億元，對此，張善政解釋，自己任內給200億元，蘇任內給800億元。他認為，財源調度是行政院長應該要肩負的責任，所以當時桃園財政，桃園的很多建設狀況要綜合來考量。

至於1280月票，張善政說，1280應該是有打動人心，才讓綠營對手覺得趕快要推出，「如果他們平常執政時有考慮到民眾需求，為什麼在選舉時才提出這個政見？執政這麼久了，為什麼不早一點提出？」且提出後非常草率，財務規劃根本沒有做好，中央的協調，交通部與蘇院長的口徑也不一致，地方口徑更不一致。

張善政認為，交通部與蘇貞昌一開始也沒有與幾位候選人協調好，所以顯然此政策端出是非常倉促，非常粗糙。質疑民進黨已執政這麼多年，都沒有實施，鄭文燦已執政近8年，基隆也不少時間，如果真的是當地民眾需要的東西，為什麼不早點端出來？

此外，鄭運鵬說從小時候看NBA球星魔獸長大，張善政笑說，所以網友說他是個時空旅人，「我看了這個真的是會心一笑。」

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