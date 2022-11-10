溪湖鎮長選舉白熱化！指對手發「吸毒黑函」　何炳樺按鈴控告

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮長選舉進入白熱化階段，無黨籍鎮長候選人何炳樺10日前往地檢按鈴控告，鎮長黃瑞珠及其丈夫楊鴻源( 溪湖鎮西區代表候選人)，散發黑函意圖使人不當選，黃瑞珠也親上火線召開記者會反擊，聲明文宣絕非黑函，一切可受外界公評檢視。

▲溪湖鎮長候選人何炳樺到地檢按鈴控告意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣溪湖鎮長選舉隔空交戰，連任2屆大竹里長何炳樺今年轉換跑道，與現任鎮長黃瑞珠對決，近日溪湖鎮內流傳一張黑函，指何炳樺在里長任內吸毒遭逮，由於這張文宣並未署名，發送文宣的2名嫌疑人及趕來現場的楊鴻源等3人，經警詢後依《選罷法》及《刑法誹謗罪》等罪嫌函送。

▲溪湖鎮長黃瑞珠也召開記者會反擊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天何炳樺現身地檢署按鈴申告， 何表示，這張黑函上面印有判決書以及指名何炳樺吸毒等字眼，他也坦承2006年因身體疾病做了一次最壞的示範，但他勇敢面對司法、矯正，對於造成社會觀感不佳，他個人也對社會大眾道歉。

何炳樺認為，在地當里長10餘年來並未愧對鄉親所託，這幾年默默行善做社會公益，協助爭取長照大樓及地方建設、關懷老人、照顧貧困家庭及弱勢學童等等，「勇於承擔、坦然面對」是此次競選主軸，並強調選舉應是公平之爭，無奈卻看到散發攻擊對手文宣，這是為政者該有的氣度跟高度嗎？

▲溪湖鎮長候選人何炳樺指文宣上沒有署名。（圖／記者唐詠絮攝）

對此黃瑞珠強調，文宣上皆有署名，內容網路都可查到，絕非黑函，呼籲何炳樺要選鎮長就要接受鎮民檢驗，皆可受外界公評。彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，內容是否為黑函或是有違法，一切仍須待由檢察官認定。