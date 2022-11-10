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高虹安凌晨846字公開助理費　反控柯建銘辦公室捐款民進黨

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日陷入立法院公費助理費爭議，9日上午傳出緊急住院，同日下午又突然出現在新竹縣政府與縣長楊文科會談。高虹安今日（10日）凌晨在臉書寫下846字以及貼出3張預算資料的照片，交代助理費的去向，並反控民進黨團立法院總召柯建銘辦公室也有類似的爭議。

▲▼高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安陷入立法院公費助理費爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）

高虹安10日凌晨在臉書PO出一篇846字的長文，強調她從政以來，每一位助理都有確實的工作，他們所領取的助理費、加班費，都是實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到自己的口袋。

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安在臉書PO文說明助理費去向。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，下同。）

高虹安表示，查詢立法院經費稽核委員會的議事紀錄，全院委員在2020年至2021年的公費助理預算執行率皆為96％，此預算項目包含助理待遇獎金、加班費，可見國會委員辦公室在助理加班費的報支方面，接近上限是常態，這也代表國會委員和助理們勤懇問政的表現。

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安強調，助理所領取的助理費、加班費，都是經過辛勤工作換來的。

而關於公積金一事，高虹安說，公積金都用在辦公室相關支出上，舉凡餐費、下午茶、日常生活用品、辦公室裝潢家電、購買禮品公務贈送等等，如果有助理代墊她私人用途的支出，行政同仁也會定期來請款，並無外界惡意指控的公款私用。

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安反控柯建銘辦公室也有類似爭議。

接著，高虹安話鋒一轉，直指也有網友指稱，柯建銘辦公室的多位助理每年大筆捐款給民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額度，「猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪汙罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪汙行為？這真正坐實了『綠能，你不能』。」

文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言表示關心，希望高虹安加油並照顧好身體，「加油！不要被打倒」、「好好休息，接下來的仗會更難打」。不過，也有部分網友提出不同意見，「我實在無法苟同妳公積金的說法，沒有人會意願捐那麼多自己的血汗錢」。

▼高虹安臉書全文。

高虹安PO文說明助理費去向。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

 

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