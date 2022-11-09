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蘇貞昌陪鄭運鵬平鎮車站動土　賴香伶：用公務之名行輔選之實

▲蘇貞昌陪鄭運鵬平鎮車站動土，賴香伶痛批

▲蘇貞昌陪鄭運鵬平鎮車站動土，賴香伶痛批：用公務之名行輔選之實。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長候選人賴香伶9日到楊梅區、與該黨市議員候選人張清俊掃街拜票，對於蘇貞昌院長來為台鐵鐵路地下化工程平鎮車站動土，賴香伶痛批，這是慷國家之慨，民進黨執政多年到選舉才帶著滿滿鈔票說他們可以做得到，分明是用公務之名行輔選之實。

至於北台灣1200公共運輸政策，民進黨說中央願出錢，既然說了就要做到，如果只是選舉買票政見，那就大可不必。賴香伶表示，鐵路地下化平鎮車站臨時站2026年完工、正式的平鎮車站2030年才完工，每到選舉前蘇院長帶著口袋滿滿的鈔票來跟市民們說，交給他們、他們都有資源、可以馬上做。

▲蘇貞昌陪鄭運鵬平鎮車站動土，賴香伶痛批

▲賴香伶到楊梅區與該黨市議員候選人張清俊掃街拜票。（圖／賴香伶競總提供）

不過民進黨選前承諾，選後跳票還是非常多的！賴香伶說，大潭藻礁保護區就是如此，選前支票一直開，但從不檢討政策有沒有落實、有沒有做到？現在又趁這時候帶著鄭運鵬、鄭文燦說一定給平鎮鄉親最好的建設、中央挺到底，挺到最後是什麼？市民苦等這麼久，市民的痛苦也沒辦法解決，所以真的是用公務之名、行輔選之實，不應該再做了。

賴香伶表示，民進黨在桃園執政了八年，中央也執政了六年，但帶給我們桃園什麼？不應該慷國家之慨，只把選舉當作最重要的事情，放著自己工作不管，像鄭運鵬今天沒去立院質詢，明天我猜他也不會去，因為他們每天的行程就是以選舉為總目標，過去他們質疑別人霸著位子尸位素餐，其實他們才是最大雙標。

另關於民進黨提出北北基桃1200公共運輸月票政策，賴香伶表示，雙北實施1280月票捷運、公車無限搭乘後，她早在8月23日就已提出桃園1280+月票政策，從務實來看財務確實是問題，如果中央不支持地方政府自己要想盡辦法，如果民進黨做了很清楚的財務規劃，相關的公車、捷運甚至YOUBIKE路網也有清楚的步驟，大家是樂觀其成，她最早提出來先接台鐵、再接桃捷，如果把公車系統整合進去當然是很好，希望民進黨說到做到。

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