高虹安抱病訪楊文科談「大新竹合併」！林耕仁團隊回應了

▲高虹安在宣明智的牽線下，拜訪新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天傳出住院，但下午又突然無預警出現在新竹縣府，在科技大老宣明智的引薦下，拜會國民黨籍的新竹縣長楊文科，雙方也談論了大新竹合併升格等議題。對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁選總部表示，尊重雙方交換意見。

林耕仁競選總部9日發布聲明指出，新竹縣市為共同治理生活圈，楊文科與新竹市長參選人就市政議題交換意見，選總部表示尊重。聲明提到，楊文科近日才出席林耕仁造勢大會，雙方有良好溝通管道，也相互拜訪與溝通縣市合作相關議題，過去以來也針對交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題有合作共識，感謝楊文科多次對林耕仁提出的新竹縣市合作相關政見給予高度肯定。

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，國民黨副發言人楊智伃也強調，各地方政府公務或拜會行程安排，尊重首長職權，楊文科拚縣政不會區分黨派、畫地自限，「年底縣市長選戰就是全力共同支持黨提名的參選人，這是所有黨員一致共識。」

據了解，楊文科現場下午在縣府接待高虹安，同時指示產發處長陳偉志、教育局長楊郡慈等一起闢室密談。聯電前榮譽副董事長宣明智接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時透露，會談內容以交通、教育、水資源、垃圾等方向為主，尤其「交通」是全新竹人之痛，更是重中之重，雙方初步也都有了共識，一切以新竹好為優先。

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