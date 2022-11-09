蔡英文：為選舉攻擊防疫不公平　要還給陳時中一個公道

▲蔡英文今晚連趕兩場廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文9日晚間出席台北市長候選人陳時中兩場廟口開講行程，她表示，台灣的防疫真的做不差，現在因為選舉而來的攻擊，很多都不公平，要還給陳時中一個公道，看看所有的台北市長候選人，陳時中有很強的領導力，他不是說說而已，他的領導力也不靠包裝，而是實實在在被檢驗過的領導人，這個市長是可以領導一個大的團隊，大家一起帶動民眾，改變城市。

陳時中今天晚間與蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁共同參與兩場「廟口開講」，從信義區興雅福德宮到萬華區楊聖廟，持續走入基層向市民闡述對台北市的政策願景。

蔡英文表示，歷經好幾個月選舉的過程，也歷經了兩年多的防疫過程，一路上都看到陳時中，對大家來講，陳時中應該是最熟悉的人，在越困難的時候，他所表現的是最真實的能力、最真實的性情，他沒有任何掩飾，包裝自己，大家看到的陳時中，就是最真實的，投給他絕對沒有錯。

蔡英文也說，在整個防疫過程中，可以看到陳時中如何帶領防疫團隊，陳時中的領導是有感情的，跟他工作的人會知道，他是有血有肉的人，他是非分明、跟他的團隊同心，這是很不容易的，所以，在這種百年大疫，台灣可以安然度過，就能知道這個團隊多重要，而這團隊領導人就是陳時中，「陳時中下的命令，全國人都要遵守，包括總統也要遵守，這就是民主法治國家，因為有好的領導人、好的公民，一起來配合，才能度過疫情。」

蔡英文提到，台灣的防疫真的做不差，現在因為選舉而來的攻擊，很多都不公平，「我們還給陳時中一個公道」；台北市需要一個有肩膀、有領導力的市長，帶領台北市改變，陳時中的溝通、協調能力是一流，他做過衛福部長，領導過醫生、護理師、藥劑師等醫療相關人員，這些人所組成的就是台灣的醫療系統，這些人如果不同心的話，台灣就沒有好的醫療、健保系統。

此外，蔡英文在萬華區廟口開講談及，這一次的選舉，最激戰的兩個都會區，一個就是台北，一個就是桃園，中央政府有好多的政策，可是如果沒有地方政府的配合，再好的政策，都會大打折扣，如果我們在地方，有一個可以價值分享，而且理念相同，大家同心協力的話，就可以做得非常好，例如社會住宅政策，當中央有經費、資源，跟地方一起來合作，可以讓年輕人或者是弱勢者在都會地區也有一個舒適安全的住處，年輕人是未來的希望，當他們還未到達可以把自己完整照顧好的時候，應該多照顧他們一點。