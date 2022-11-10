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「找狗仔跟拍陳時中」文件源頭曝光　神祕女秒刪文關臉書

記者黃翊婷／綜合報導

親綠粉專「無良公關公司」9日晚間PO出暗示國民黨策劃偷拍、抹黑民進黨台北市長候選人陳時中的文件，遭國民黨台北市議員徐巧芯等人提告。然而，被無良公關公司認為是消息來源的女網友「李思伶」，目前已經刪文並關閉臉書帳號。

「找狗仔跟拍候選人」她被指是文件源頭，火速關臉書。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

▲女網友「李思伶」被認為是文件傳播的源頭。（圖／翻攝自Facebook／無良公關公司）

無良公關公司在臉書公開一份國民黨找狗仔跟拍陳時中的文件，文件下方還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維的簽名，引發各界正反意見熱議。

無良公關公司在另一篇文章中指出，一名帳號名稱為「李思伶」的女網友，曾在臉書社團「2022年地方選舉拒投國民黨」發表文章，公開2張「網軍建置計畫企劃書」的照片，她還在文章中呼籲大家把票投給陳時中，「無良的國民黨網軍放過台北好嗎？」

▲▼快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯要對所有分享文件的人提告。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

對此，蔣萬安競選辦公室發表聲明強調，該份文件是偽造的，蔣沒看過，也沒簽過名；徐巧芯、洪孟楷則立即前往警局報案，並決定提告。徐巧芯表示，所有分享文件的人她都會提告，一個都不會放過。

目前，被指稱是消息來源的女網友「李思伶」已經刪文並關閉臉書帳號。無良公關公司9日深夜也發表文章道歉，強調自己一開始PO文就是希望徐巧芯出面澄清，「如果因為轉述我的資料而在中途因變造或轉發的情事，造成任何人的困擾，在這裡道歉，包括徐巧芯議員。也同樣接受任何來自警局的調查，也請警察先生可以直接聯繫我。」

感謝各方指謫、指教、關心、與讚美。 很抱歉造成大家的困擾與不開心，一開始的發文就是 "請 徐巧芯 要澄清嗎？ "...

無良公關公司發佈於 2022年11月9日 星期三

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