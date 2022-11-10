蔡英文：陳時中下的命令，連總統都要聽他的

▲民進黨台北市長候選人陳時中9日與民進黨主席暨總統蔡英文共同參與兩場「廟口開講」。（圖／陳時中競選總部提供，下同）

記者呂晏慈、閔文昱／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文9日晚間出席台北市長候選人陳時中兩場廟口開講行程，第一場先到信義區興雅福德宮。她表示，所有的台北市長候選人當中，陳時中是領導力最好的，因為他的領導是有感情的，才能帶領台灣安然度過這種百年大疫，「陳時中下的命令，全國人都要遵守，連總統都要聽他的」。

蔡英文9日晚間第6、第7次為陳時中的「廟口開講」站台，她指出，歷經好幾個月選舉的過程，也歷經了2年多的防疫過程，陳時中對大家來說應該是最熟悉的人，在越困難的時候，他所表現的是最真實的能力、最真實的性情，他沒有任何掩飾，包裝自己，希望大家每人每天拉一張票，「投給他絕對沒有錯」。

蔡英文也說，領導人有分很多種，而陳時中在帶領防疫團隊時，他的領導是有感情的，所以台灣可以安然度過這種百年大疫，就能知道這個團隊多重要，「陳時中下的命令，全國人都要遵守，連總統都要聽他的，這就是民主法治國家，因為有好的領導人、好的公民，一起來配合政策，才能度過疫情。」

蔡英文提到，台灣的防疫真的做不差，現在因為選舉而來的攻擊，很多都不公平，「我們還給陳時中一個公道」；台北市需要一個有肩膀、有領導力的市長來帶領台北市改變，台北市有最具挑戰性的工作就是都更，因為都更要有人來溝通協調，才能讓大家安心配合，「而陳時中的溝通、協調能力都是一流」。

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