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小貨車「違規左轉」猛撞！男騎士慘死留2幼童　家屬悲痛發文

▲▼小貨車「違規左轉」猛撞！男騎士慘死留2幼童　家屬悲痛發文。（圖／翻攝我是中和人）

▲男騎士被違規左轉的小貨車撞死，家屬發文感嘆，呼籲改善路口的交通情況。（圖／翻攝我是中和人）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市中和區和城路一段1日發生一起死亡車禍，42歲從事冷氣維修的陳姓男子駕駛小貨車違規左轉，撞上直行的36歲鍾姓騎士，導致鍾男送醫不治。對此，家屬悲痛發文，感嘆鍾男才36歲、家中仍有兩個年幼的孩子，呼籲政府改善該路段的交通，別再有下一個受害者出現。

警方調查，陳姓男駕駛1日沿和城路一段往新店方向，違規左轉中正路589巷，與和城路一段直行往土城方向直行的鍾姓男騎士發生碰撞。鍾男現場無意識，立即送往醫院救治，惟傷勢過重，最終宣告不治，雙方酒測值為0。

▲▼新北中和區和城路一段死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲新北中和區和城路一段死亡車禍現場。（圖／民眾提供）

「我弟弟今年才36歲⋯家裡還有兩個年幼的孩子」，鍾男家屬在臉書社團發文表示，弟弟有幸福的家庭、大好前途，卻因他人的過失而一夕崩潰，所有的親友至今都無法接受這樣的現實。

鍾男家屬表示，事發地點（和城路一段路口）的大小車禍不斷，違規左轉而導致的死亡車禍也不只一件，即使發生了這麼多次卻未改善，最終他的弟弟也在這送了性命，現在只希望弟弟的車禍能改善路口的交通情況，讓路口變得更安全，不要再有下一個人受害，「會違規的人！永遠會心存僥倖的違規⋯就會有人受害」、「別讓直行機車的生命掌握在他人的一念之間」，「請大家幫幫忙⋯讓新北市的官員們！議員們⋯正視這路段！讓生活在中和區的大家有條安全的道路」。

▼死者家屬全文如下。（圖／翻攝我是中和人）

▲▼小貨車「違規左轉」猛撞！男騎士慘死留2幼童　家屬悲痛發文。（圖／翻攝我是中和人）

▲▼小貨車「違規左轉」猛撞！男騎士慘死留2幼童　家屬悲痛發文。（圖／翻攝我是中和人）

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