新北表揚評鑑優等停車場業者　副市長陳純敬親頒獎

▲新北市副市長陳純敬（左3）、交通局長鍾鳴時（右1）及得獎停車場業者合影。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局今（8日）舉辦「110年度新北市公有路外停車場服務品質評鑑成果發表會暨觀摩活動」，副市長陳純敬除了頒獎表揚評鑑優等的停車場業者，更勉勵新北市停車場持續精進各項停車服務和品質，成為全國標竿。陳純敬表示，去年疫情最嚴峻期間，各停車場業者仍維持優質停車空間和服務品質，更落實防疫措施並提供防疫物資回饋里民，值得讚許。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，為提供民眾優良的停車環境及服務品質，交通局自2016年定期辦理停車場服務品質評鑑考評，以「履約情形」、「環境品質」、「巡場管理」及「民眾滿意度」四大指標作為評分項目；其中「民眾滿意度」透過發放問卷，將民眾最貼切的感受反映在分數上，更為客觀且有效評鑑民間經營的成效與服務品質。

蔡柏坤指出，本次評鑑期間為自2021年5月至12月止，共有297座公有路外停車場參加評鑑考評，由正好停股份有限公司、大日開發有限公司、歐特儀股份有限公司、好停企業有限公司、俥亭停車事業股份有限公司等所屬經營的停車場獲得特優。今年增設的最佳服務獎，由台灣國際開發事業有限公司經營的烏來立體停車場獲得第1名。

交通局長鍾鳴時表示，目前新北市已有109座全智慧停車場，提供民眾快速、便利、智慧及多元化的停車服務，未來將持續升級軟硬體設備，打造全智慧化與綠能的停車場，讓新北市民享受更聰明、更舒適的停車服務。

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