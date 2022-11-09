前里長伸狼爪！藉酒意強壓猥褻「乾妹妹」　二審賠錢獲緩刑

▲新北蘆洲區一名前里長強制猥褻女友人得逞，二審賠錢和解獲緩刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／新北報導

新北市蘆洲區張姓前里長愛慕女性友人，以拿生魚片為由找對方來家裡，雙方飲酒聊天後，張男藉著酒意強壓對方摸胸、下體得逞，一審依強制猥褻罪判處1年6月，二審高院審酌張男與對方達成和解，宣告緩刑4年。

判決指出，去年3月31日晚間10時許，張姓前里長請朋友小君（化名）來家裡拿生魚片，之後雙方一起喝酒聊天，怎料張男卻突然將小君壓制在沙發上，摸胸、下體得逞，小君奮力掙扎，強烈表達不願意下，才終於掙脫逃離，並報警處理。

訊問時張男否認犯行，堅稱沒有對她做過任何事，法庭上張男還稱他把小君當妹妹，當天想買生魚片給她吃，小君卻突然用酒瓶刮傷他。

然而，小君提供的對話紀錄中，張男頻頻對於當天猥褻一事道歉「美女不要生氣吧」、「我很後悔把你驚嚇到這樣」、「愛妳的方法錯了」，小君氣憤說「我有答應跟你交往嗎？我一再跟你說我們不可能，我只把你當大哥，沒想到你是這種人」，張男又回「好，從此就妹妹」。

法官根據對話紀錄，以及測謊結果不通過，認定張男犯行屬實，依強制猥褻罪判處1年6月；案經上訴二審，張男改口坦承犯行，並與小君達成賠償和解，因此宣告緩刑4年，期間付保護管束，並於判決確定日起1年內接受10小時法治教育課程。