桃園婦拒繳違規18萬「轎車兒子開的」　百萬存款被扣押

▲陳婦喊冤說車輛是兒子開的，但存款仍遭扣押。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市中壢區61歲陳姓婦人的轎車2020年10月闖越警方酒精攔檢點，隔年又違停孕幼停車位，一共遭裁罰18萬600元。由於陳婦遲遲未繳納罰款，今年9月被法務部執行署桃園分署扣押郵局內百萬存款，讓她不禁喊冤「車子是兒子在開，不應該罰我！」

桃園分署指出，陳婦名下車輛2020年10月行經園市八德區長興路與崁頂路口時，見警方設置酒精攔檢點，卻不接受員警指揮停車受檢，反而直接駛離，違規事實明確，經桃市交裁處裁處罰鍰18萬元。隔年，該車又在大型購物中心違規佔用孕幼車位，遭裁罰600元。

由於陳婦遲未繳納2次違規滯欠的18萬600元罰鍰，全案被移送執行署桃園分署執行。桃園分署調查後發現，陳婦郵局內有超過百萬元的存款，旋即發扣押命令，在一個月內強制提款18萬600元罰鍰。

陳婦期間喊冤，車輛是兒子在開，桃市交裁處不應該處罰她。不過，桃市交裁處表示，汽車所有人對車輛有保管注意、篩選控管駕駛人，並擔保駕駛人行為合於交通管理規範之義務，本案陳婦並未申請歸責實際駕駛人，依《道路交通管理處罰條例》規定，以車主為受處分人，並無違誤。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕，以維護用路人之人身及財產安全，遇有酒測攔檢，應依員警指揮停車受檢，切勿逃避或拒檢，否則將遭主管機關重罰，若再拒繳罰鍰，財產恐遭扣押、查封或拍賣，甚至連累家人，得不償失。

▼桃園婦百萬存款被扣押、強制提款。（圖／執行署桃園分署）