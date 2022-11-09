新北第6選區／漢子、禿子站台邱烽堯！王如意和阿北掃街超夯

▲中和區市議員候選人過得相當充實。（圖／翻攝自Facebook／王如意、邱烽堯）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離月底九合一選舉僅剩17天！新北市第6選區（中和區）市議員候選人過得相當充實，蔡明璋日前參加別區候選人競總開幕會；邱烽堯也過了一個熱鬧的假日，與侯友宜辦了聯合競選造勢大會；張嘉玲和新北市長候選人林佳龍、立法委員江永昌在中和大車遊；王如意則與民眾黨主席柯文哲掃街拜票，笑呼有阿北加持，效果真的太棒了。

新黨候選人蔡明璋近日分別參加台北大安文山區市議員參選人林岳龍的競選總部開幕，以及新黨新北市三重蘆洲區候選人董俊良的競選總部開幕茶會。現任議員邱烽堯日前則辦「侯友宜x邱烽堯 聯合競選成立大會」，不僅新北市長侯友宜，前高雄市長韓國瑜也現身輔選，「漢子、禿子」同台，掀起現場支持者熱情歡呼。

綠營新人張嘉玲8日和林佳龍、江永昌在中和大車遊，吸引不少支持者在路邊興奮舉旗子揮手。前空服員王如意和柯文哲掃街時，才一下車，就引來路過民眾的包圍，要求拍照合影，晚上10點多到服務處，已擠滿了支持群眾，王如意感謝民眾之餘，也很開心老天爺賞臉，因為掃街當天天氣都很好，之後才開始下雨，「這或許就是人家所說的『天公疼憨人』」。