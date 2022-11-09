台版感恩節！華梵大學舉辦「謝水平安宴」　暖心為學生免費加菜

▲華梵大學今舉辦「謝水平安宴」活動，師生共進午餐，未來每月將擇一主題節日為學生免費加菜。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

感恩節也有台灣版！華梵大學今（9日）舉辦溫馨的「謝水平安宴」活動，邀請師生共進午餐，同時舉辦浮水蠟燭祈福點燈儀式，在這場味覺與視覺兼具的美學饗宴中，師生互道感恩，也祈願時來運轉，來年平安順遂，並正式宣告建立學校美食文化，校方將在每月擇一主題節日免費為學生加菜。

立冬進補是民眾都知道的民間習俗，而立冬前後還有一特殊節日「下元節」，也是農曆10月15日水官大帝生日，民間盛傳當天水官大帝會下凡人間，為人們消災解厄，而下元節也是一般所稱的「謝平安節」，傳統習俗會在下元節前後擺設平安宴，答謝水官以及諸神庇佑，並祈求風調雨順、合境平安。

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由於今年立冬在11月7日，和下元節11月8日正巧都在同一週，華梵大學總務處與書院教育處精心設計了別具創意的「下元謝水節：水色平安宴」活動，今天中午由校長林從一與一級主管邀請師生共餐；在享用美食之後，隨即進行謝水祈福點燈儀式，師生將手中的鮮花與蠟燭，依序安放在餐廳外的小水池上，祈願來年順風順水，否極泰來。

▲華梵大學「謝水平安宴」充滿儀式感。（圖／華梵大學提供）

華梵大學表示，今天平安宴現場，除了有精緻美食、高腳杯盛裝的非酒精飲料，以及石碇在地知名甜點「阿嬤麻糬」，智慧生活設計學系空間設計組與產品設計組的學生，更重新改造學餐，將校園撿拾的枯枝、過去辦活動剩下的浮水蠟燭、校慶典禮貴賓贈花等現有素材重新DIY，不花一毛錢就將會場妝點得美輪美奐，也是一場味覺與視覺兼具的美學饗宴。

華梵大學校長林從一指出，下元節就是台式感恩節，為了提升膳食品質，營造華梵特殊的食飲美學與文化，這學期起特別推動主題節日，為學生免費加菜方案，除了每月擇一節慶辦理加菜活動，每週三並提供消費主餐即贈送鴨血臭豆腐煲的好康料理，希望大家都能以高CP值吃出營養與健康。