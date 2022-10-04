獨一無二「金箔古琴」現動人音色　華梵斲琴工坊成果展驚艷眾人

▲華梵大學斲琴工坊金箔古琴音質極佳，做工精到，華美不失韻味，令人驚艷。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

古琴製作為華梵大學「新六藝」通識課程之一，華梵大學斲琴工坊近日在新北與台北市區策劃一系列的古琴展演活動，以及「台灣琴學研究會」、「新北斲一琴社」成立大會，活動會場更展出斲琴工坊學員不惜成本與時間，打造出應是史上第一張獨一無二的「金箔古琴」，精湛工藝與動人音色令人嘆為觀止。

華梵大學智慧生活設計學系教授林正雄在2015年一手打造「斲琴工坊」，致力推廣古琴琴藝、琴樂與生活美學，古琴製作更已圓熟達專業水準，華梵表示，創立至今培育出無數琴友、琴人與琴師，包括電子業老闆、故宮文物修復師、中醫師、古琴教師、漆藝家、書法家、國立大學教授等，都在斲琴工坊製作完成許多優質古琴。

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▲華梵大學智慧生活設計學系林正雄教授（中）帶領斲琴工坊學員展出古琴製作成果。（圖／華梵大學提供）

今年華梵斲琴工坊成果展演主題為「斲構聲韻與空間之美」，活動內容豐富，9月底在新北市深坑國中舉辦「新琴雅集」與「華梵斲琴工坊古琴製作成果師生聯展」，邀請學員們展示自己費時一年精心製作的古琴，並輪番上台彈奏，與現場來賓共賞悠揚琴音與斲琴工藝，代表古琴藝術從華梵校園走向社區，進行社區創生與空間美學營造。

這次展出的十餘張古琴中，最吸睛的莫過於一張貼滿金箔的黃金色古琴，閃著金光的琴身就猶如上了金箔的神尊，而古琴主人柯宗苗為道教法師，曾經當過寺廟主委，平日積極參與台北松山慈祐宮讀經班活動，也是華梵斲琴工坊推廣教育班的學員。

▲華梵大學佛教藝術學系碩士班研究生張旭華，在成果展會場彈奏金箔古琴。（圖／華梵大學提供）

林正雄指出，柯宗苗深知今生的志業就是供養佛道，在兩年前報名參加華梵斲琴工坊時，就在神明面前發願，希望以神像安金箔方式，親手斲製一張極其稀有罕見的「金箔古琴」獻給神明，而為了將琴身完美貼滿金箔，柯宗苗投入大量的成本與時間不斷嘗試，稍不滿意就將昂貴金箔磨掉重貼，反覆七次才完成，而做一次金箔需花費一萬多元，做滿七次共花掉柯宗苗將近八萬元支出，但他依然沉醉其中，整張古琴也歷時一年半才完工，比一般斲琴多了半年之久。