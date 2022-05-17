大學首例！華梵推自主學習實驗基地　學生課程「無必修、全選修」

▲華梵大學領先大學首先推出自主學習實驗基地計畫，學生課程「無必修、全選修」。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

華梵大學今（17日）宣布推動「自主學習實驗基地」計畫，從111學年度起，入學新生都可申請參加「自主學習實驗教育方案」，打破學系界線與校園邊界，在教師支持引導下依興趣自由組合、設計所需課程，自主規劃學習課表，「無必修、全選修」的課程新制，更創下全國大學先例。

自主學習是108課綱的重要內涵，華梵大學五年前率先啟動「以自主學習落實覺之教育的創新計畫」，培養學生自主學習能力，考量自主學習的整體教育設計已趨成熟，華梵大學決定從111學年度起，全校各系的修業規定均改採「雙軌制」，在既有的修業規定外，另行增設「自主學習實驗教育」新制。

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▲華梵大學校長林從一宣布，領先大學首先推出自主學習實驗基地，學生課程「無必修、全選修」。（圖／華梵大學提供）

華梵大學校長林從一表示，華梵大學的自主學習實驗教育，將以學生為中心，強調能力發展，重視全人取向，學生在招生報名時先選定主修學系，若有轉系需求，任一學期均可提出申請，而為了堅持學生自主決定學習的精神，更採用「無指定必修、全部課程皆為選修」的規劃設計，成為全國大學獨創。

林從一進一步指出，華梵大學自主學習實驗教育方案，有三大特點堪稱全國創舉，首先是「全開放式全校自主學習」，比起國內其他大學在系所本位環境中運作的小實驗，基本上還是一種「鳥籠式自主學習」， 華梵的自主學習方案則是全校性，由校長帶領全校各系共同參與，各系參與的學生人數沒有上限，更重要的是，全校教育以自主學習為導向，專業科系所提供的課程以及學校的校課程（例如通識課程)，都只是學生眾多學習選項之一。

▲華梵大學領先大學首先推出自主學習實驗基地，圖為國內知名自學團體展賦教育參觀華梵大學斲琴工坊。（圖／華梵大學提供）

在第二大特色部分，林從一表示，是「兼顧專業的自主學習」，因為參與自主學習方案的學生，必須取得一個專業，在128畢業學分數中，修習專業學系承認的68學分，但不限課程類型，也無任何一門課是必修課程。

林從一說，第三大特點是「多元自主學習」，而自主學習課程共有五類，第一類為「傳統課堂學習」，以不超過68學分為原則，學生可自由選讀全校共同課程與各學系專業的模組課程；其他四類則更強調「學生自主規劃」的課程，包含「專題式學習」、「募課」、「國內外線上學習」或「校外學習」，學生須自主提出課程需求，在教師輔導下自由組合或設計課程內容，充分打破學系界線與校園邊界，而且「專題式學習」是自主學習課程重點，全校設有30餘個主題工坊，學生也可自行提出例如海外壯遊、擔任國際志工等各類非實作型的專題式學習計畫。

▲華梵大學領先大學首先推出自主學習實驗基地，圖為自學團體展賦教育參觀華梵陶瓷3D列印工坊。（圖／華梵大學提供）