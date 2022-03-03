大學搶新生出招　華梵提供新生個人工作室＋全額獎學金

▲華梵大學今年提供新生個人工作室與全額獎學金，圖為攝影與VR設計學系同學坐上「雙人蛋椅」體驗虛擬實境。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

學測成績單昨天寄發，面對少子化衝擊，各大專校院招生紛紛推陳出新，除了提供獎學金之外，還得有更多配套措施，華梵大學今（3日）宣布，除了全國唯一提供全額獎學金給所有大一新生的政策將持續辦理，為培養自造達人（maker），讓學生自由實作與創作，華梵領先各大學，提供每位入學新生個人工作室與獨立創作空間，在老師手把手帶領下，盡情燃燒「創客」魂。

學測成績日前揭曉，緊接著就是繁星推薦與申請入學，受到少子化影響，各大學為了爭搶新生就讀，紛紛推出高額獎學金，例如亞洲大學就祭出360萬元獎學金，凡是成績可上台大等頂尖大學與各科成績達滿級分者，並第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，要是繼續攻讀碩博士，最高可拿到480萬元獎學金。

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▲華梵大學提供新生個人工作室與全額獎學金，圖為華梵學生在陶藝教室進行陶藝創作。（圖／華梵大學提供）

而華梵大學之前就領先各大學，提供全額獎學金給所有大一新生，華梵表示，今年將持續辦理，新生只要完成每週5小時校園維運等基本門檻，就能領到一學期5萬4千元獎學金，相當於抵免全部學雜費，大二到大四還可申請最高等同全額獎學金額度的「創新共學獎學金」。

▲華梵大學美術與文創學系學生在個人工作空間交流自己畫作。（圖／華梵大學提供）

此外，華梵大學校長林從一表示，華梵努力培養學生成為自造達人，設有超過30個工坊與藝術村，包括熱門的「元宇宙」XR工坊、大數據智慧戰情室，以及虛擬攝影、陶瓷3D列印、斲琴、金工等主題，提供學生從設計發想、生產製造到行銷管理的實務訓練，今年還領先全國，提供每位入學新生個人工作室與獨立創作空間，能跟隨老師手把手的教育，專心實作與創作，燃燒創客魂。

隨著無人機產業前景看好，林從一指出，華梵成立了大台北地區綜合大學首座無人機國家考場，9月起開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組學程，輔導每位學生取得無人機操作證照，大大提升就業競爭力。