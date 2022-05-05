設計電影《咒》文字　華梵李俊逸成芝加哥電影學院美術一哥

▲李俊逸（左）與芝加哥哥倫比亞學院的研究生一起拍攝影片。（圖／李俊逸提供）

記者許敏溶／台北報導

國片年度票房冠軍電影《咒》佳評如潮，經典咒語更掀起全台模仿熱，而這些咒語的文字符號設計，竟然全部出自華梵大學美術與文創學系學生李俊逸之手，李俊逸現正在美國普渡大學西北校區交換學習，因為業界經歷豐富，還被芝加哥哥倫比亞學院導演系研究生相中，跨校挖角他合作拍片，為台灣交換生爭光。

華梵大學指出，李俊逸從小熱愛美術，進入華梵美術系後，在紮實的課程與專業師資指導下表現傑出，擅長用影像傳達美感的他，決定朝電影美術設計之路發展，大學期間即在多部MV、廣告、影集、電影等劇組擔任美術工作，累積實務經驗，大四更與友人合開影像製作公司在外接案。

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除不斷充實自己，李俊逸還利用學校提供豐沛的國際交流機會與獎學金四度出國學習，包括四川美術學院、西班牙卡斯提亞拉曼查大學、重慶三峽學院，大四下學期原計畫前往美國普渡大學西北校區交換，未料卻因疫情延燒而生變，但他並未放棄希望，決定延畢等待機會，一年半後等到普渡大學西北校區重新開放實體上課，李俊逸也如願領到華梵提供36萬元國際交流獎學金，在去年12月踏上美國，一圓交換夢想。

▲華梵大學美術系學生李俊逸目前是美國普渡大學的交換生。（圖／李俊逸提供）

特別的是，李俊逸等待出國期間能努力不懈，加入恐怖片《咒》的製作團隊，擔任美術組道具師，片中所有咒語的文字符號設計與氣氛質感全由他負責，在華梵美術系學到的書法創作技巧也全部派上用場，李俊逸感激的說，華梵的書法創作課帶給他相當大的啟發，讓他學到原來書法不是只會寫傳統的楷書、隸書就好，還要創發各種不同的變化與風格，而這正是業界最需要的「設計感」。

▲華梵大學美術系學生李俊逸全神貫注為電影《咒》書寫經典咒語。（圖／李俊逸提供）

而在普渡大學西北校區交換的李俊逸，今年3月在公園巧遇美國知名電影學院—「芝加哥哥倫比亞學院」導演系的研究生，閒聊時分享自己參與台灣電影的製作經驗，對方當場邀請他加入該組電影製作團隊，擔綱美術指導重任，意外開啟異地拍片的新人生。

之後李俊逸更組成美術團隊，針對演員服裝、造型、梳化、道具製作、場景搭配等各個環節，大膽提出自己的設計構想，導演也相當信任他的專業，放手讓他盡情嘗試，好口碑很快就在校園傳開，導演系其他組的研究生紛紛慕名而來，爭相邀請他在自己劇組的美術設計挑大樑，讓李俊逸幾乎快成為哥院導演系的「美術一哥」。

▲李俊逸（後排左三）美術設計功力了得，幾乎成為芝加哥哥倫比亞學院導演系研究生競相網羅的「美術一哥」。（圖／李俊逸提供）

李俊逸開心的說，目前已完成三部哥院學生短片的美術製作，現正拍攝第四部，平常白天在普渡上課，晚上回家研讀劇本、構思美術設計，週末再驅車至芝加哥拍片，交換生活過得既充實又富挑戰性，也要感謝華梵提供他四度免費出國學習與交換機會，畢業後將繼續投身台灣影像製作工作，透過影像藝術的美術設計，對普羅大眾說故事。