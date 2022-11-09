7歲妹「每天笑咪咪」…1年後爸媽驚覺不對勁　送醫竟查出長腦瘤

▲7歲女孩莫名發笑1年查出錯構瘤 。（圖／翻攝自人民網）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名7歲女童（化名）一年前開始出現每天笑咪咪，發笑時神情不對，父母不知道是疾病，沒有治療。近期，依依發作頻率越來越高，有時會出現驚厥，才被家人帶去就醫。經檢查，無故發笑的根源為下丘腦錯構瘤。醫生表示，錯構瘤導致依依大腦異常放電，會無法控制地笑，症狀也被稱為癡笑型癲癇。

據《人民網》報導，重醫附屬兒童醫院神經外科副主任、癲癇手術中心首席專家翟瑄教授表示，「依依是被腦子裡的錯構瘤『點了笑穴』，導致大腦異常放電，才會無緣無故無法控制地笑，症狀也被稱為『癡笑型』癲癇。」

下丘腦作為大腦的調節中樞，對內臟活動和內分泌活動起到調節的作用，若下丘腦神經元未按照正常的「結構」生長，就會出現錯構瘤的情況。

10月26日上午，在重慶醫科大學附屬兒童醫院神經外科手術室，醫護人員在手術機器人的輔助下，將兩根電極精準置入孩子腦中，無需開顱手術順利將女童腦中的錯構瘤進行「清除」，根治了難治性癲癇。

術後，依依的癲癇沒有再發作，也沒有出現明顯的腦功能損害，目前正在進一步恢復中。

專家提醒，癡笑性癲癇發病常見於幼兒，不同於普通癲癇急性發作時有抽搐、咬牙等明顯症狀，癡笑性癲癇在臨床上相對來說比較少見，也很容易被忽視和誤診。癡笑性癲癇如果不及時進行治療控制，病情發展下去也會繼發其他癲癇症狀並導致智力發育障礙。如果家長發現孩子經常無故發笑、哭鬧，最好帶孩子前往醫院進行檢查。