60歲工人修補磁磚起淫念　邀9歲女頂摟看風景抱緊猛探裙底

▲到社區施工的工人邀女童一起到16樓頂看風景，趁機將手伸進她裙子摸臀猥褻，法院依強制猥褻罪判他3年2月。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名林姓工人在桃園某社區進行磁磚修補工程時，看見住戶中一名9歲女童獨自電梯要返家，竟將她帶到16樓頂樓說要看風景，又佯稱怕她跌落、上前緊貼並伸手亂摸她臀部與下體，女童驚嚇掙扎逃脫，下樓跟社區警衛揭發犯行，法官認為林男犯後推諉飾詞、對自己行為不願負責，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，重判有期徒刑3年2月。

判決書指出，60歲林姓工人因為在桃園市某社區進行外牆磁磚修補工程，而可以進出大樓之間，2021年2月5日上午，住在社區裡的9歲女童返家時，林男見她落單、竟然尾隨她進電梯，邀她一起到頂樓看風景。

等女童上樓遠眺時，林男又藉口怕女童危險，欺身靠近女童，並將手伸進她的裙子內撫摸臀部與私密處，女童驚覺異狀掙扎脫困，跑下樓向鄰居求助；女童怕到躲回家，林男還一度不放棄、拿便當要給女童吃，並要她再跟他上頂樓，但女童因為家人都不在，她只好先跟警衛告狀。

警方循線將林男逮捕，他承認與女童到頂樓看風景，但辯稱是女童要求他「抱她上去看一下」，他抱了一下就放下來，有出於怕女童危險而拉住她，但沒有摸不該摸的地方。

但電梯內監視畫面顯示，女童下樓時慌張離開、急著擺脫林男，也沒理由與動機說謊誣陷素不相識的工人阿伯，女童的描述也無瑕疵，法官審後認為林男犯罪明確，他明知女童只是國小學生卻對她進行猥褻，犯後又一再推諉飾詞，未見有為自己行為負責之意，態度不佳，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。