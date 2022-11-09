女童住阿嬤家遭色叔伸狼爪　寫「我被性ㄙㄠㄖㄠˇ」紙條求救

▲國小女童遭叔叔性騷擾，寫紙條向班導師求救。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

彰化國小女童小花（化名）放假偶爾會到台中阿嬤家住，不料她的叔叔多次在他熟睡時，將手伸進她的內褲內，她在無法忍受下，將寫有「老師我被性ㄙㄠ ㄖㄠˇ」的字條交給班導師，全案才因此曝光。台中地院近日審結，依對兒童乘機猥褻罪，判處叔叔有期徒刑2年，緩刑5年。

判決書指出，小花在父母離婚後，與父親同住彰化，放假時偶爾會去阿嬤家住。不料，小花的叔叔2度趁小花在房間內熟睡，把手伸進小花的內褲裡。小花因害怕而不敢有所反應，只能任由叔叔騷擾。

沒想到，叔叔變本加厲，他在去年12月31日中午，見小花坐在床上使用網路，於是上前與她閒聊，並趁機把手伸進小花的內褲裡。小花被叔叔突如其來的舉動給嚇壞，趕緊起身跑到房間衣櫃旁站著，才讓叔叔收手。

小花事後越想越害怕，於是在今年1月3日，鼓起勇氣把寫有「老師我被性ㄙㄠ ㄖㄠˇ」的字條交給班導師，才讓叔叔的惡行曝光。

法官認為，叔叔明知小花只是學生，竟利用與小花獨處的機會，對小花乘機猥褻2次、強制猥褻1次，但考量到他與小花的家人達成和解，小花的父親也表示願再給他機會，因此依對兒童乘機猥褻罪，判處叔叔有期徒刑2年，緩刑5年，還要提供80小時義務勞務，參加法治教育5場，並應於本案確定後6個月內，向公庫支付5萬元。