大人鬆手1秒…2歲娃遭「男童騎單車撞死」驚悚片曝　家長賣房賠償

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙近日傳出一起令家長們引以為誡的車禍，一名9歲男童在社區內騎腳踏車，不慎撞死了一名2歲女童，監視器影片曝光後瘋傳網路。事後，有網友透露，男孩家裡準備賣房賠償。

監視器畫面顯示，一名大人和幼兒站在社區道路上，大人本來是牽著幼兒的，但在轉身鬆手瞬間，幼兒突然向路的另一邊跑去。而就在這時，一名身穿藍色衣服的男童騎著腳踏車過來了。2孩子躲避不及，當場撞上，之後幼童倒地。

後有網友稱，事發廣西南寧市匯東星城社區，被撞的幼童年僅2歲，後經醫生搶救無效不幸身亡，男孩家裡準備賣房賠償。

不過，報導流傳後，陸媒《南國今報》闢謠稱，此事發生在湖南長沙一社區。





▲大人鬆手1秒，2歲娃被社區童騎單車撞死。（圖／翻攝自南國今報）

大部分網友看完影片後，指出家長責任更大，「這位看護的家長最少應該承擔大部分責任」、「關騎車男孩什麼事？不是大人沒看好孩子讓小孩子亂跑？」、「這個孩子明顯騎的不快呀，最討厭大人帶孩子不牽好，出了事怪這個怪那個，雖然這個幼兒真的讓人很痛心，但是本來這個年齡的孩子就喜歡跑，你監護人牽著會少一坨肉嘛」、「大人也有責任，明顯大人沒牽著小朋友，小朋友又往後跑的動作」。

但也有網友為家長說話，「現在很多社區裡，有孩子騎自行車，嗷嗷的呼嘯而過確實危險，尤其是對老人孩子。所以賠償合情合理合法，傾家蕩產也應該賠償。」