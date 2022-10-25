2男到校接5歲女兒！意外發現「她有2個爸」　媽爆哭認超綠真相

▲女子在學校工作時，意外遇上離奇事件。（圖／翻攝自TikTok／sheena_20200）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州發生一起誇張事件，一名在學校工作的女網友爆料，有2名男子同時到學校要接5歲女兒回家，意外發現2人的小孩竟然是同一個人，學校沒有辦法只好通知女童媽媽到場，對方才坦承超綠真相，誇張內容在網路上瘋傳。

女網友希娜(Sheena Jackson)在TikTok影片中表示，在學校櫃台工作的她，某天突然有2名男子都自稱是同一名女童的父親，令學校人員也不知所措，「他們同時看著對方，表情就像在說，『你是誰？你為什麼要帶走我的孩子？』，2人都強調自己才是孩子的爸爸」。

由於2名男子互不相讓，校長最後只好出面，通知女童母親前來現場，結果母親在電話中一得知消息就崩潰哭泣。女童母親趕到現場後，2名男子立即上前質問，其中1人情緒太激動還動手攻擊女子，最後警察來到現場，將動手的男子逮捕，母親則被送醫治療，學校只好再請女童的祖母前來領走孩子。

影片曝光後立即爆紅，目前已獲得超過1千3百多萬人次點閱，許多網友都很希望能夠知道後續，希娜又再拍攝影片表示，女童的母親坦承她同時欺騙2男，讓2人都以為自己是女童的父親，2人直到那天才知道彼此的存在。

有網友不滿留言，「所以看了老半天，我們還是不知道到底誰才是女童真正的父親」，希娜則回覆，「我怎麼可能知道是誰，連女童媽媽都不知道了」。