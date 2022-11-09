「台東好米收冬祭」第二場次12日登場　體驗客家文化

▲2022台東好米收冬祭，12日將前往關山米國學校舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東部客家活動最具代表性的品牌「台東好米收冬祭」，已於5日首次跨域南迴線揭開系列活動序幕後，引起熱烈迴響，第2場次12日將前往關山米國學校舉辦，活動內容透過闖關親子活動獲得不同食材，烹飪成美味料理，並在遊戲過程中學習客語，加深親子情感，歡迎鄉親及遊客共下寮品嚐在地口感絕佳、香氣豐富的好米以及體驗客家文化。

台東縣政府表示，縣府與客委會近年積極針對東部客家文化、產業、語言進行努力，每年入冬稻米收割期間舉辦的「台東好米收冬祭」，是東部客家族群最重要的民俗慶典，今年夏天台東雖沒有颱風災害，但縱谷部分稻田卻出現害蟲侵襲，希望透過祈福祭典，敬天謝神外也慰勞辛勤的農民，期待來年稻米能豐收。

12日上午9點起在關山米國學校將舉辦小農夫親子體驗活動，由客家耆老及薪傳師的客語解說指導，從體驗稻米的收割、製程、揮汗後時令米食教學及小廚師客家料理DIY課程，大小朋友們可感受客家人蒔田的文化，希望讓都市的孩子們可以透過有趣的田間活動，達成食農教育目的，並藉此讓更多外來旅人看見，種出全國好米的客家人，那種堅韌的生命力，並學習珍惜食物，體驗活動持續受理報名中。

最後重頭戲為19日在鐵花新聚落將舉辦「舞『稻』嘉年華」，以稻米收割時期敬天謝神的儀式，透過舞蹈來傳達歡慶之意，客家歌手雲集的「HAKKA草地音樂會」、還有「客家生活節-歌謠篇」闖關活動及多達30攤客家米食的「好米文創市集」等，而每年都秒殺的「收冬客家宴」，即日起也公開受理報名；今年將邀請隱藏在鹿野鄉大原客家庄的一群客家媽媽廚神們，融合阿婆的灶腳記憶傳統客家菜及鹿野在地食材，以優雅的野餐方式，推出傳統含蓄兼具創新美味的客家饗宴，分為1-2人份的獨享餐(399元/組)及3-4人份的分享餐(888元/組)，各限量50組，內容除了私廚美食，還附贈精緻野餐籃組及市集消費券、摸彩券，幸運者可享有本次套餐當場免費的大獎。