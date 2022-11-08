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快訊／高雄2車被狂轟15槍　5歹徒逃14小時台東、屏東棄車

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮88橋下2車遭連開15槍，震驚社會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

震驚社會高雄2部車被開15槍，造成2人分別頭部以及腿部中彈，警方調閱監視器之後鎖定疑似涉嫌開槍的凶嫌，據了解疑犯在犯案之後逃往台東，高雄警方已經將人逮捕帶回警局擴大偵辦中。據了解，雙方為了債務相約談判破裂，侯姓男子開車離開，嫌犯一路追上，並開槍狂轟，警方在今（8）日晚間6時許逮捕5名嫌犯，也在台東、屏東等地找到棄置的犯案車輛，帶回擴大偵訊，至於在逃的其他犯嫌則仍在緝捕中。

林園分局在8日凌晨4時接獲通報，大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，警方立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時遭掃射，造成2人受傷，BMW侯姓（25歲）駕駛頭部中彈卡腦中，另車翁姓駕駛（27歲）腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，初步蒐證發現槍手至少開了15槍掃射。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲BMW轎車被槍擊後撞擊路邊電線桿。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，其中對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，BMW車上還有侯姓男子的女友和劉姓友人，兩人飽受驚魂。

警方獲報後組成專案小組，針對兩名傷者的前科、幫派背景進行清查，追查交友圈及是否有仇家等原因，至於犯案的3台黑色轎車，警方也查出都是權利車。

專案小組透過傷者的幫派背景清查，鎖定涉嫌開槍的嫌犯，也發現他們在犯案後隨即分開逃竄，並把犯案的車輛棄置在台東和屏東，警方在晚間6點左右將涉案的5名嫌犯逮捕，並帶回進一步擴大偵訊。

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