2022台灣衝浪公開賽12日登場　百位選手齊聚台東金樽

▲2022台灣國際衝浪公開賽12日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022台灣國際衝浪公開賽」將於12日至20日在台東金樽漁港盛大登場，今年賽事邁入第12年重新回歸國際等級，台東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)共同合作舉辦男子短板QS3,000積分賽及女子短板QS5,000積分賽，2場積分賽總獎金達8萬美元。

台東縣政府表示，這場賽事也是WSL今年在全球的最後1場高積分賽，吸引來自世界至少12個地區國家120位頂尖選手參賽，爭奪這場高積分以進入2023年度WSL全球僅8場、僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)參賽資格。

在參賽名單中令人最受矚目的包括曾連續7年參與WSL世界總冠軍巡迴賽(CT賽)的紐西蘭知名女子選手Paige Hareb，將來台參加首次在台灣舉辦的女子短板QS5,000積分賽；目前在QS積分賽-亞洲區排名第1的瑞典選手Kian Martin和QS積分賽-亞洲區排名第2，同時也是2016年台灣國際衝浪公開賽QS1,500積分賽的冠軍得主的印尼籍Oney Anwar，將在今年的男子短板QS3,000積分賽同場較勁。

在台灣選手名單中，12歲開始練習、衝浪資歷超過10年的台灣衝浪國手邱晉豪帶著強大的企圖心、純熟的技術和爆發力準備晉級世界積分賽的行列，將在這次賽事中與來自亞洲、澳洲、大洋洲等地區排位前3名的選手戰浪搶分。

其中，這次報名參賽的台東在地衝浪新秀選手，有位來自蘭嶼的達悟族子弟王之光，大學時期接觸衝浪，畢業後，因受到金樽浪點吸引，在衝浪與工作往返蘭嶼與東河之後，決定在東河創業，開啟衝浪的浪人生活，這次他也與來自國內外的衝浪選手來場海上挑戰。

今年活動也規劃「特殊表演賽」，力挺極限運動的品牌Red Bull，特地邀請被國際衝浪界譽為「明日之星」、來自澳洲的18歲衝浪好手Jarvis Earle，他將於決賽周末來到依山傍海的金樽浪點，與有職業選手之夢的衝浪愛好者及台東在地衝浪青少年們進行經驗分享交流。

交觀處指出，除了精彩賽事，活動期間還推出免周邊體驗，「衝浪好好玩」系列活動包括衝浪導覽解說、SUP立式划槳( Stand Up Paddle)體驗、海洋廢棄物手作課程等；以及「台東挺好的」系列活動，邀請民眾動手玩創意，包含月桃編織、手做植物皂、創意藤編等在地元素DIY。