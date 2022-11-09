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客家文化扎根薪傳！吉安鄉閹雞秤重比賽　13斤9兩大閹雞奪冠

▲閹雞秤重比賽由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

閹雞秤重比賽由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉111年客家文化藝術節系列活動，7日起連續於五穀宮舉行重頭戲「閹雞秤重比賽」、「天神良福祭」與「打嘴鼓」表演，依循客家人春祈秋報的傳統，在農曆十月十五日下元節敬謝天神，鄉長游淑貞親陪同鄉親在廟埕前鬥鬧熱，以期傳承吉安客庄特色文化生生不息。

▲閹雞秤重比賽由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉客家文化藝術節系列活動，7日起連續於五穀宮舉行。

首先登場的閹雞秤重比賽共有53隻閹雞輪番上陣比拼，每隻身形飽滿、羽毛亮澤，至少歷經飼主長達9個月的悉心照料飼養，而鄉長游淑貞也特別抱著一隻屬名吉安鄉公所的大閹雞參加賽外賽，活力振翅、高聲啼叫的畫面，逗得現場驚呼聲連連，比賽最終由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。

▲閹雞秤重比賽由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

閹雞秤重比賽共有53隻閹雞輪番上陣比拼。

十月半的天神良福祭又稱為「完福」，源於居於農村的傳統客家人為了酬謝天公，不僅會自年初開始飼養閹雞，把肉質養得肥嫩又厚實，並在祭祀前參與閹雞秤重比賽，展現家家戶戶對神明的敬意，而後趕著於子時前擺起供桌，向天公祈求來年的豐收與平安，下元節當日更要帶著「天神良福雞」等三牲供果，到廟裡酬謝五穀神農大帝賜予的風調雨順、祈來年平安豐收。

▲閹雞秤重比賽由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

每隻大閹雞都身形飽滿、羽毛亮澤，至少歷經長達9個月的悉心照料飼養。

莊嚴隆重的古禮祭祀後，於閹雞秤重比賽中脫穎而出的「重量級」前三名及十五隻優選閹雞，更加碼角逐「最佳盤飾獎」的競爭行列，鄉親們發揮創意精心裝飾擺盤，運用各種道具及蔬果，展現豐盛的敬神心意，圓滿完福儀式。

▲閹雞秤重比賽由永興村郭寶珠以13斤9兩的大閹雞奪下冠軍寶座。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

每隻大閹雞都身形飽滿、羽毛亮澤，至少歷經長達9個月的悉心照料飼養。

活動主題結合「打嘴鼓」口說藝術，現場特別邀請到稻香國小及宜昌國中的同學帶來精采表演，以生動風趣、幽默詼諧的說唱內容，道盡客家庄農村社會生活百態。鄉公所扎根客家文化薪火相傳，特別準備獎勵品激勵稻香國小、吉安國中與吉安鄉立幼兒園等，將代表花蓮縣出賽全國中小學客家藝文競賽的師生，期待大家凱旋全勝而歸。

花蓮縣客家居住人口數之冠的吉安鄉，傳承各族群文化與創意扎根是重要施政推展，吉安每年隆重規劃辦理客家文化藝術節系列活動，盼透過客庄習俗延展至學校、社團、協會、社區發揚在地傳承，創意妝點客家文化節慶氛圍，藉此推動社區共榮、族群共融，得讓親子、老幼共學，更讓客家文化生命力世代傳揚。

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