男喝假酒進ICU急救！醫將真白酒灌入他體內　竟成功解毒了

▲醫師將大陸白酒倒入患者的胃腸營養袋內。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川成都一名45歲男子日前因喝了「假酒」，被送進重症病房（ICU）急救，而醫生開的藥方竟是將「真酒」倒入胃腸營養袋中，通過鼻胃管注入患者體內，再加上血液淨化等治療方法。最後，該名男患者成功「解毒」，並於3日恢復完全清醒。

據《紅星新聞》報導，四川人民醫院金牛醫院日前收治一名腹痛、反覆嘔吐、視物模糊的患者，診斷為代謝性酸中毒。醫生為張男進行補液、補鹼治療，不料僅僅2、3個小時，患者的病情急轉直下，出現呼吸急促、呼吸困難等症狀，當晚住進加護病房。

醫師表示，起初病情一度不明，因為張男平時身體健康，沒有基礎疾病，肺部和胸腔等重要部位也未檢查出異狀，甚至懷疑者是不是有自殺傾向，服用了農藥或者是其他過量藥品。

轉入ICU後，醫生再次詢問家屬患者的狀況，懷疑可能是喝了有問題的酒。果然，張男家屬在家中找到一個白色塑膠桶，裡面大約有3公升疑似白酒的液體。

檢測結果出爐，該塑膠桶中裝的是98%濃度的甲醇。重症醫學科醫生為張男用上血液淨化的治療手段，同時，醫生想到甲醇中毒患者可選用乙醇（俗稱酒精）進行解救，於是讓家屬去買了一瓶真正的白酒。



醫師解釋說，乙醇是甲醇中毒的傳統解救藥，能阻止甲醇經乙醇脫氫酶（ADH）代謝為甲酸（Formic acid，HCHO2），由此達到「解毒」的目的。

▲張男在接受治療。（圖／紅星新聞）



醫生將適量白酒倒入胃腸營養袋中，通過鼻胃管，緩慢泵注到患者體內，大約是每小時12毫升。醫師表示，用「真酒」解「假酒」的毒，並不是一股腦餵下去，而是需要嚴格地動態監測患者體內的甲醇濃度，確保安全有效。

大約一天後，張男體內已經監測不到甲醇存在，醫護人員停止泵注乙醇，大約用不到300毫升。停用鎮靜、鎮痛藥物後，張男於2日甦醒過來，3日完全清醒，他回憶道，自己10月29日早上喝了一點塑膠桶中的「白酒」，中午喝的多一些。

另外，醫生檢查發現，張男可能因為甲醇導致中樞神經受損，出現了中毒性腦病，語言思維會受到一些影響，建議出院後到神經內科、康復科進行進一步診斷治療，緩解甲醇中毒帶來的後遺症。