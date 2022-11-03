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大陸 大陸焦點 特派現場

蘭州3歲童卡封控亡！　調查曝「拖了近2小時」最後衝出去攔車

▲▼蘭州3歲童卡封控亡　調查曝「拖了近2小時」最後衝出去攔車！。（圖／翻攝微博）

▲3歲童一氧化碳中毒，卻上不了救護車，最終身亡。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報的

甘肅蘭州一名3歲妥姓男童日前在家一氧化碳中毒，送醫卻被防疫封控阻攔，最後不治身亡。事件引起大批民眾不滿，當地官方緊急於3日下午公開了調查情況，其中諸多荒謬環節再度燃起民眾怒火，包含救護車近2小時才抵達現場、人命危急情況下仍嚴格要求核酸檢測結果等。

蘭州市委、市政府在通報中提到，經調取甘肅省緊急醫療救援中心接線紀錄，並與當事人妥某磊（男童父親）核實，其12時18分撥通120急救電話，稱其妻摔倒，人在馬忠華手抓餐廳附近家中，意識不清。120急救調度中心調度員了解其核酸、抗原情況，回覆高風險區域需要協調並安排線上診療。

▲▼蘭州3歲男童的死亡證明書。（圖／翻攝自微信）

根據通報，隨後，中心調度員向蘭州市醫管中心工作人員發送微信，請求線上醫務人員對求救人進行問診，隨即將問診信息轉至七里河區衛健委工作人員，「12時32分，醫生接到信息後，於12時32分至13時06分連續撥打求救人電話，未接通電話。13時07分，撥通求救人電話，問診患者詳細情況後，13時19分，醫生在群中回覆已指導開展急救，病人病情好轉，但仍需要到醫院救治，120急救中心立即進行調度派車。」

經現場核實並調取監控紀錄，13時15分，妥某磊出店門（手拿電話未戴口罩）走到物資儲備帳篷旁邊求助，遇到前來取物資的3名七里河區城管隊員（其中1名為司機未下車），2名城管隊員見其未戴口罩，僅勸其佩戴口罩，妥某磊隨即返回店內，城管隊員取物資後駕車離開。

13時23分，妥某磊親屬唐某琳向路過店鋪門口的兩名運送核酸檢測樣本的綜治員反映情況，被告知其抓緊撥打120和110電話，同時詢問核酸檢測情況，隨後綜治員繼續收集樣本並離開。

13時47分，兩名群眾跑到駱駝巷路口卡口點向駐守幹部蘇某和反映情況，蘇某和告知先撥打120，同時通過對講機向社區書記劉某志報告。社區群眾積極幫助孩子妥某軒進行心肺復甦。

13時55分，妥某磊抱著孩子妥某軒跑到駱駝巷路口卡口點，向值守民警陳某斌求助，陳某斌攔停了出租車，妥某磊和其親屬、孩子妥某軒3人乘該車前往甘肅省婦幼保健醫院救治。

▼當地民眾不滿上街，被遲鈍特警攔阻。（圖／翻攝自推特）

▲▼蘭州民眾為過世的3歲男童陳情，大白特警火速持警棍盾牌現身。（圖／翻攝自推特）

13時58分，社區書記劉某志從社區辦公地點到達現場，並於14時03分120救護車到達現場後，幫助家屬將牟某白（妥某磊妻子）送上救護車。

通報中提到，14時05分，出租車將男童送達省婦幼保健院兒科急診，到院時已面色蒼白、無自主呼吸、無自主循環，醫護人員即刻實施搶救。經持續心肺復甦，男童呼吸循環仍未能恢復，搶救無效，於15時宣布死亡。

妥某磊的妻子牟某白14時21分乘坐120救護車到蘭州市第二人民醫院救治。經救治，牟某白生命體徵恢復正常，隨即出院。

蘭州市委、市政府強調，對此次事故處置過程中暴露出的救助機制不暢通、應急處置能力不強、工作僵化刻板的單位和幹部，將依法依規進行嚴肅處理。

蘭州市委、市政府還說，會深刻汲取此次事故沉痛教訓，舉一反三、警鐘長鳴，始終把人民至上、生命至上理念貫穿於今後工作全過程，不斷改進工作作風，優化保障機制，提升基層治理能力，堅決杜絕此類事故再次發生，「對廣大媒體和網民的批評監督，我們誠懇接受，堅決予以整改。」

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