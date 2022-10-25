宣導熱水器一氧化碳中毒兒童繪畫競賽初選　入圍名單出爐！

▲台南市消防局「2022年宣導防範熱水器一氧化碳中毒兒童繪畫競賽」，最後由12位參賽者脫穎而出代表參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局「2022年宣導防範熱水器一氧化碳中毒兒童繪畫競賽」，這次參加人數高達563名，入圍者一路過關斬將，最後由12位參賽者脫穎而出，將代表台南市政府參加內政部消防署全國決賽。

此次參賽的作品都是同學嘔心瀝血的辛苦結晶，全是一時之選讓評審費煞苦心精挑細選完成這艱鉅的任務，一氧化碳中毒防範宣導已推行多年，也有不錯的成效，但近年一氧化碳中毒案件仍屢見不鮮，為讓一氧化碳宣導學童向下扎根擴大學童參與，正視個人住家熱水器安裝位置及形式是否正確，透過繪畫競賽發揮創意想像熱水器的一氧化碳危害及形塑，來認識一氧化碳中毒及防治。

市長黃偉哲表示，秋冬將至，民眾應感覺天氣真的變涼了，對於一氧化碳中毒預防更加重要，藉由本次舉辦的繪畫比賽活動，讓學生扎根落實防範觀念，以防一氧化碳中毒的憾事發生。

消防局局長李明峯說明預防永遠勝於治療，教育真的是百年大業，兒童防災教育還是要從學校著手，藉由本局舉辦繪畫比賽，能將所學的防範知識及要領帶回家庭，進而擴大影響層面，讓一氧化碳中毒危害銷聲匿跡。

消防局提醒安裝熱水器要注意五件事（五要）「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」就可以遠離隱形殺手「一氧化碳」，如果全家人同時都有頭暈、頭痛、想吐等現象時，要有可能一氧化碳中毒的意識，應立即撥打一一九及時送醫，以免發生危險。

下階段全國大賽，希望大家繼續給予台南市優秀的入圍同學鼓勵，在消防署網路投票支持，衝高他們的得票數以期能夠於網路人氣獎項獲獎，同時參與投票人員也能摸彩，舉手之勞何樂而不為，讓我們一起來投票吧！