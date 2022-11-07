網傳「苦瓜加亞硝酸鹽」導致中毒　事實查核中心：不實謠言

▲網傳母女吃苦瓜因加了亞硝酸鹽而中毒，遭事實查核中心證實內容錯誤。（圖／Unsplash）



實習記者林郁婷／綜合報導

影音平台流傳一支影片，名為「一盤苦瓜一個月毒死48人！苦瓜這樣吃比砒霜還毒30倍！吃2口就能要了你的命！現在知道還來得及！！轉發一次救人無數」，上傳時間2022年8月16日，截至目前有20萬次點閱率，主要內容是一對母女吃了辣椒炒苦瓜後發生亞硝酸鹽中毒，但日前已遭台灣事實查核中心查證，影片內容敘述皆為不實謠言。

影片描述一對母女吃完辣椒炒苦瓜後，先後出現多次嘔吐和腹瀉，送醫後都被診斷為亞硝酸鹽中毒。影片旁白指出，「疾控中心對他兩人的嘔吐物標本、吃過的一些剩餘食物做了相關檢驗，檢測出超標的亞硝酸鹽，而正是因為用亞硝酸鹽醃製苦瓜的時間過長，才導致中毒」，同時也舉例可能引發亞硝酸鹽超標的食物，像是雞鴨魚肉和泡菜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經台灣事實查核中心查證，這支影片有多個版本，皆為不同聲音、搭配不同旁白與畫面製成，但內容都一樣為一對母女吃了辣椒炒苦瓜後發生亞硝酸鹽中毒。

台灣事實查核中心列出影片的3個爭議點：

爭議點一「影片稱用亞硝酸鹽醃製苦瓜」，是否合理？

根據癌症關懷基金會董事暨營養師黃淑惠表示，「一般料理苦瓜用鹽使之出水，也不需要醃漬很久的時間，且也並非用硝酸鹽料理，因此傳言敘述的情境不太合理」；亞東醫院營養師馮翊惟表也指出，「辣椒炒苦瓜這道料理本身沒有中毒的問題，但如果辣椒或苦瓜保存不當，可能會影響其中的亞硝酸鹽含量」。

爭議點二「影片提到，煮熟後的顏色很鮮艷的肉類...便有可能是亞硝酸鹽超標」，是否合理？

馮翊惟對此表示，「其實肉眼是無法判斷食物所含的亞硝酸鹽含量的，且每個人對「鮮豔」的判斷不一樣，因此用肉眼判斷不是個可行的作法」；黃淑惠也指出，「一般對亞硝酸鹽添加的疑慮是來自加工肉品，如果要減少亞硝酸鹽攝取，可多吃天然蔬果」。

爭議點三「網傳影片的變形版本為何？」

經檢索，影片有許多版本，雖然都是不同聲音、搭配不同旁白與畫面，但內容都是描述一對母女吃了辣椒炒苦瓜後發生亞硝酸鹽中毒，標題也都相當類似，包括「一盤苦瓜一個月毒死48人！苦瓜這樣吃比砒霜還毒30倍！，吃2口就能要了你的命！」、「一個月已毒死7個人！苦瓜加它一起吃，毒性竟超過10瓶農藥！」、「一個月毒倒8個人！苦瓜和它一起吃竟等於慢性自殺，現在知道還來得及」。

台灣事實查核中心總結結論，根據上述專家的解釋，可知影片內容敘述不合常理，說法過度渲染誇張，對亞硝酸鹽的敘述也不精準，此為錯誤謠言。