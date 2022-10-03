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大陸 大陸焦點 特派現場

生吞鮮魚1部位！她肝指數超標250倍「急性衰竭」　醫：比砒霜還毒

▲▼ 生吞魚膽中毒 。（圖／翻攝自健康杭州）

▲王女將魚膽摘出後，直接生吞 。（圖／翻攝自健康杭州）

記者蔡儀潔／綜合報導

肥美的鮮魚是不少家庭的餐桌美食，然而大陸杭州一名女子日前誤信丈夫，以為魚膽可以清熱解毒，於是大口生吞，結果出現嚴重急性肝功能衰竭。醫生驚呼，「這簡直比砒霜還毒！」

據《健康杭州》報導，王姓婦人的丈夫日前買了一條扁魚，對妻子說「這魚膽可以清熱解毒，還有明目的功效」。王女聽後，不假思索地將魚膽摘出來，下秒生吞入肚，瞬間一股苦氣充斥口腔。

當晚，王女出現腹痛、上吐下瀉，她起初以為是腸胃不適，沒有第一時間去醫院；隔天起床，她整個人完全沒有力氣，還有怕冷、發熱的情況，於是立刻前往富陽區第二人民醫院發熱門診就診。

▲▼ 生吞魚膽中毒 。（圖／翻攝自健康杭州）

▲王女到醫院就診 。（圖／翻攝自健康杭州）

經過一系列檢查，王女的報告令醫生大吃一驚。內容顯示，王女的白細胞2.42*10^9/L，出現下降明顯；肝功能指標中的ALT指數超過正常範圍的190倍，AST指數超過正常範圍的250倍。

醫師章妙紅指出，王女不僅僅是食物中毒，而是更為嚴重的急性肝功能衰竭，「這（魚膽）簡直比砒霜還毒！」經過轉入上級醫院進行進一步治療，王女的病情已經穩定，身體在恢復中。

章妙紅表示，大部分魚類的魚膽中含膽汁毒素，毒性最厲害的氫氰酸（HCN）能抑制人體內40多種酶的活性，使細胞不能利用氧而導致「細胞內窒息」，比同劑量的砒霜毒性還大。

她接著指出，儘管不是所有魚膽都有毒，但值得注意的是，民眾常吃到的鯉科類魚均為膽毒魚類，萬一誤食魚膽，出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，請立即前往醫院就診，以免耽誤治療。

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