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社會 社會焦點 保障人權

保警妻一刀刺死夫！血噴臥室牆　泣訴「夫妻玩鬧意外」遭判8年半

▲▼保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區一名警政署保七總隊劉姓警員，與結婚2年多的歐姓妻子共同經營烤魚火鍋店，2020年5月10日晚間，因在店內發生爭執，劉員先行帶走鑰匙及其他東西返家休息，害歐女凌晨1點自己走路回家後，2人發生肢體衝突，歐女持水果刀刺向劉男大腿，導致劉男左股動脈及股靜脈被切斷，因大量出血，送醫不治身亡。歐女雖辯稱是打鬧時不小心發生的意外，非故意傷害，但一審法官不採信，依犯傷害致人於死罪重判8年6月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判。

全案審理時，歐女多次改變證詞，一開始辯稱因棉被捲在刀子裡，劉男刺到自己；後又稱她到家時看到劉男裸上身，包著棉被睡在地上，她叫他起床後，到廚房正要把水果刀放好，劉男跑來打鬧，還抓她的胸部，在推擠的時候，劉男踩到棉被要跌倒，她上前扶他時，不小心刺到他的大腿；後再改口是2人打鬧時，劉自己用棉被打到她手上的刀子，蹲下來說「流血了」，她才發現劉受傷。

檢警表示，歐女第一時間即清洗兇刀、歐女的女兒則清理現場，顯示心虛。且歐女聲稱，劉男外裹棉被，遭她持刀刺穿過棉被傷到大腿，但經法醫勘驗棉被後，發現上面雖然有1穿刺孔，但只刺穿棉絮及棉被套内層，沒有穿透到外層，頂多只能說明歐女刺了劉2刀，更加證明歐女持刀傷害犯意，雖歐女否認有第2刀，改口是劉傷後，她按醫護人員指示找棉被時弄到的，但在緊急找棉被過程中，竟有餘力再持刀刺入棉被，與常情不符

檢警認為，劉男傷勢為從上往下的刺切傷，而非割傷、劃傷，該行兇水果刀刃長約13.5公分，劉男傷勢深達12公分，等於幾乎把整把刀子插入劉男大腿，血液都噴射到主臥室牆上了，可見力道非輕，並非不慎刺入。

且勘驗劉、歐手機對話紀錄，2人有多次提及離婚，監視器也顯示當日2人在店內就有爭執。歐女在偵查時也供稱，她和劉男婚前有協議，劉男有做不好的地方就要罰錢，如果沒有錢就要被打，「有時候拿棍子打，就像打小朋友」，和劉男溝通時，若劉不聽，她就會動手，用手拍打手臂等語，顯示慣常以動手方式與劉男解決衝突。

一、二審法官根據相關證據，認為歐女主觀上雖無殺人之意，但明顯推諉責任，迄今仍表示無主觀上傷害劉男的意思，只是失手誤傷他，無法坦然面對自身犯行，難認有真誠悔意，雖與被害人家屬以150萬元和解，但並未如期履行，犯後態度難認良好，依犯傷害致人於死罪，處徒刑8年6月，全案仍可上訴。

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