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老公買房是為了她們！新婚妻求助「要下車嗎」　網勸：千萬別懷孕

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲新婚人妻委屈喊「老公買房不是為了我」。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

結婚真的不是2個人事而已！一名新婚人妻抱怨表示，老公買了房不是為了和她生活，是為了照顧帶大他的阿嬤和大姑姑，讓她覺得自己在家根本像個外人，無奈求助問「才剛上車就要下車了嗎？」引發網友討論。

一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文，表示自己剛結婚不久，先生買了房但不是為了和她生活，裡面是住著帶他長大的阿嬤和大姑，結婚前先生答應會請大姑搬走，但後來因各種理由推拖，且房子還在貸款，但生活管理費住在裡面的人都沒幫忙出一份心力，連雞蛋牛奶等雜物，都要等先生回去再採買。

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該人妻不滿表示，先生的弟弟動不動就拿自家車位借人，說要做人情，讓她十分困擾，跟先生溝通後，對方認為就幫個忙沒差，而她老公平日常拿「買房是為了她」等事說嘴，讓她委屈直呼：但那明明不是我想要的！

女網友也直言與先生家的人不熟，「去那就真的像外人，也沒有我是這家的女主人的感覺」，讓她不喜歡回去也很少回去，平時都住在娘家，「我們才新婚，但感情卻愈來愈差，現在很茫然...才剛上車就要下車了嗎？」


▲女網友疑惑自己是否「該下車了」。（圖／翻攝自臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」）

▲女網友疑惑自己是否「該下車了」？（圖／翻攝自臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」）

貼文一出引發討論，網友一面倒表示，「現在離開還來得及，自己買房子吧」、「天啊！妳未來幾十年都要這麼過下去嗎？」、「妳心中已有答案」、「早點看清事實真相，可馬上停損出場」、「坐錯車就要趕緊下車啦，用走的回去還來得及」、「趁孩子沒生，閃了吧」、「他答應你的事都沒做到，快下車」、「拜託千萬不要懷孕，如果可以離婚重新開始不會是壞事。」

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