王浩宇被交友軟體封鎖！收到一堆裸照　「很多人把我當幻想對象」

▲王浩宇自曝被玩交友軟體被封鎖。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前桃園市議員王浩宇上個月無預警宣布分手，感嘆公眾人物談戀愛的辛酸，不過也坦言期望透過交友軟體、Instagram 等社群平台認識新朋友，尋找新對象。不料，王浩宇自爆遭3個交友軟體封鎖，理由竟是因為被檢舉「盜用名人照片」，帳號全沒了。

王浩宇昨（8日）在臉書發文分享玩交友軟體兩周的心得，他無奈表示，許多網友看到他的照片出現在交友軟體上，都會罵說「不要盜用王浩宇照片」，導致3個交友軟體上的帳號都被封鎖，理由是被檢舉「盜用名人照片」。

「真心要交朋友、找穩定對象的好少！」王浩宇指出，至於IG帳號上，「很多人都只是想要約那個，或是把我當成幻想對象」，還收到許多網友傳來一堆有的沒有的照片、想視訊看他全裸，「我不懂拍乳房照片的意義是？ 」

▲王浩宇自曝收到許多裸照，更稱不少人把他當「幻想對象」 。（圖／王浩宇臉書）

王浩宇上月18日凌晨在臉書吐露恢復單身的心情，表示因為工作壓力大，加上晚上看館長影片就覺得很生氣，不懂為何對方能這樣用髒話亂罵人，卻沒人可以陪他宣洩情緒。

王浩宇感嘆，公眾人物的感情生活很辛苦，另一半也是，「從陪我經歷罷免的台北老師到罷免後認識的高雄老師，到年初認識的新竹軍職，後兩任都是遠距，遠距交往真的是很辛苦的一件事。一起出去也是會被指指點點，需要很大的勇氣」，種種因素影響，導致最後彼此關係難維繫。

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