指陳時中伸鹹豬手遭告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

▲台北市議員候選人、律師詹晉鑒告發徐巧芯涉嫌違反《選罷法》。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近日公布照片、影片，指民進黨市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲「伸鹹豬手」。民進黨議員候選人詹晉鑒8日赴台北地檢署，對徐巧芯告發違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選。

詹晉鑒8日舉發徐巧芯「看圖說故事」、抹黑陳時中鹹豬手一事，企圖用毀滅陳時中人格的方式打選戰，有違反《選罷法》「意圖使人不當選」的罪嫌，除呼籲檢調偵辦、端正選風之外，也呼籲徐巧芯回歸政策討論、公開向陳時中道歉。

詹晉鑒表示，根據《性騷擾防治法》第25條第1項規定指出，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處」會構成性騷擾，在社交場合的摟肩、牽手不會被認定為性騷擾。

詹晉鑒更進一步指出，性騷擾最重要的證據，往往是被害人的感受。如果被害人沒有被騷擾的感覺，旁邊的人真的就只是「看圖說故事」而已，不要說「性」騷擾了，連「騷擾」都無法成立。詹質疑，若摟肩、牽手就會構成性騷擾，那馬英九多次牽著徐巧芯，是不是就是被馬英九多次性騷擾呢？

對此，徐巧芯回應，她的發言都有所本，照片、影片均可佐證陳時中摟肩和牽手的事實，且評論方向也都以公共利益相關討論為重。例如，陳時中過去是否有類似的「習慣」？以後擔任市長是否會繼續這樣的行為？這些都是候選人可受公評之事，陳時中也認了當天有喝酒。一切沒有影射，更不是抹黑。

徐巧芯表示，民進黨跟陳時中若覺得這個分寸很合理、很OK，不妨大聲跟市民說，我就是愛喝酒、愛唱歌、愛吃高檔料理，醉了以後摟人牽手很正常，沒什麼，以後也會繼續，「我尊重他的價值觀，只是與我的標準非常不同，我也認為多數人跟他不同」。

至於詹晉鑒提告，徐巧芯表示，要特別感謝有人提告，因為這幾天也收到了其他疑似其他受害者友人傳給我的訊息，屆時在庭上剛好一併陳述，透過這個機會請檢調進一步查證。