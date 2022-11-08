綠拋北北基桃「首都通交通月票」月付1200元　交部：樂觀其成

▲鄭運鵬、陳時中、林佳龍、蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨今（8日）舉行北北基桃市長候選人共同政見記者會，宣布推動每月1200元「首都通交通月票」，除雙北捷運與公車外，納公共自行車、台鐵、國道客運等，適用範圍從雙北捷運擴增至基隆市、桃園市，該計劃1年需投入35億元預算，除地方政府投入17億元外，其餘向中央爭取經費。交通部表示，樂觀其成。

民進黨今天上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會，包括台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應均與會，並提出每月1200元「首都通交通月票」政見。

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每月1200元「首都通交通月票」除可搭雙北捷運與公車外，將再納入公共自行車、台鐵、國道客運，適用範圍從雙北捷運擴增至基隆市、桃園市等縣市，目標11月底選舉後馬上上路。

該計畫估算1年約需投入35億元預算，除向中央爭取經費外，雙北規劃投入10億元預算、基桃投入7億元預算。

對此，交通部長王國材表示，「北北基桃首都通」可以鼓勵公共運輸，並且符合2050淨零碳排目標，交通部樂觀其成。將俟所提計畫內容，研究如何協助。

王國材說明，將待計畫書出爐後，視提出補助是否是一次性亦或是短期促銷，以及時間長短、預算多寡等，再進一步研究和討論。

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