　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供） 

【企劃特輯】

減肥一直都是大多數女生的苦惱，你是不是很好奇為什麼女藝人、網紅都吃不胖？難道他們真的都只吃仙女餐？拒絕所有罪惡美食？長相甜美，擁有姣好身材的女星ALBEE也常被誤認是吃不胖體質，在節目《11點熱吵店》中，ALBEE大吐苦水表示，「我很愛吃美食，大家都覺得我都不吃胖，甚至吃不完的也會叫我吃，但其實我真的有胖過，為了維持好曲線我真的費盡心思！後來看到許多網紅都推薦一款能輕鬆管理身材的神奇法寶『魔滴小綠瓶』，用了它之後，就可以輕鬆維持身材，根本就是世人的救星！」

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師解釋：「魔滴小綠瓶跟以往的瘦身劑型不同，採用舌下吸收方式，具即效性，所以只要餐前噴兩下，就能快速分解脂肪，將所吃的油脂廢物排出，達到外阻內燃的效果。」

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）

三大專利成分啟動身體GPS 打擊囤積！「微脂囊包覆技術」效果持久、不傷身
為什麼魔滴小綠瓶會這麼厲害？是因為它含有三大專利成分：「野櫻莓萃取物」可以包覆脂肪、改善代謝，在亞洲還被稱作口服的化妝品；「柑橘瓜拿納萃取物」可以碎脂崩解，擊垮討人厭的油脂，還能幫助調整體質；「摩洛血橙」能將堆積在體內的廢物順暢排出，遠離氣色差、易發胖問題。成分互相作用下，不但能包覆體內的油脂後排空，像啟動了身體的GPS，把吃的多餘脂肪通通代謝出來，還採用「微脂囊包覆技術」，不會破壞身體的活性，就能讓效果在身體裡持續很久，但完全不傷身！

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）


電商CEO暴肥遭排擠、本土劇E奶女神曾是小腹婆　都靠「小綠瓶」變回好身材
電商CEO森田、本土劇E奶女神張家瑋也都是噴噴魔滴小綠瓶的受惠者。森田表示：「現代人壓力大，都靠吃來紓壓，我也不例外，吃到體重直飆80kg，上時尚穿搭節目還被排擠！後來透過『魔滴小綠瓶』，讓我3週就減了8公斤！它不但攜帶方便且味道酸酸甜甜的，是男女都會喜歡的，現在我到哪都跟人介紹它。」

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）

張家瑋也笑說：「小綠瓶不但解決我便秘的問題外，也是我用過這麼多減肥方法，第一次就讓我馬上感受到它的效果，只要餐前噴兩下，我2週就少了5.5公斤，而且女生最怕減肥減到胸部，但我完全沒有影響到！真的很棒！」

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）

多位藝人、美食網紅、部落客愛用！餐前噴兩下就能維持好身材！
魔滴小綠瓶不但濃度高，能快速發揮作用的原理是因為舌下吸收的速度是次於注射，所以比起膠囊劑型不但不用花時間等待，也不怕受到胃酸影響效果，只要20秒就能讓身體快速吸收。且小綠瓶體積只有一般口紅大小，非常方便隨身攜帶，現在許多藝人、新聞主播、美食網紅、部落客也都會在享受美食前噴兩下，輕鬆打擊身上邪惡罪肉！每個人都笑說：「不用去醫美打消指針，花錢又痛，直接用噴的，輕鬆又方便！」

▲▼ 減肥,11點熱吵店,ALBEE,魔滴小綠瓶,脂肪,瘦身,小腹,瘦瘦針 。（圖／宏睿國際提供）


噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7VZ
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/wCEbu
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●康是美門市查詢：https://www.cosmed.com.tw/shop.aspx
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/JaAsMtGEIDc

ET快訊
LIVE／身心俱疲？高虹安驚傳住院　李佳穎爆離婚熱戀中！親密
快訊／高虹安傳緊急送醫住院！　行程全取消
錄音檔流出！她被「陪睡換出疆證」　男開價：嘿咻4次
BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端擊退！畫面曝
姓名有這2字！　迴轉壽司整桌免費
獨／李佳穎爆無縫接軌鮪魚前男友　「七夕親密照」流出
夏克立突回台發「不自殺聲明」！現身宣戰黃嘉千

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

每分鐘狂賣37顆！麥當勞「炸蝦天婦羅漢堡」回來了　還加4盎司牛肉

超商現打果汁吧「2款新品」來了！加豆奶更香濃　限時第2杯7折爽喝

雙11折扣限時4天　網購無印良品不限金額結帳再享85折

全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折大家電滿額再送LINE POINTS網友狂喜揪買爆

蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害　國泰世華蝦皮購物聯名卡最高43%回饋

【廣編】麥卡倫隆重鉅獻無與倫比的年節喜悅　春宴系列2022年版新上市

東森購物網組隊PK戰開跑、跨夜直播狂灑購物金　雙11最高回饋42%

麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

每分鐘狂賣37顆！麥當勞「炸蝦天婦羅漢堡」回來了　還加4盎司牛肉

超商現打果汁吧「2款新品」來了！加豆奶更香濃　限時第2杯7折爽喝

雙11折扣限時4天　網購無印良品不限金額結帳再享85折

全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折大家電滿額再送LINE POINTS網友狂喜揪買爆

蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害　國泰世華蝦皮購物聯名卡最高43%回饋

【廣編】麥卡倫隆重鉅獻無與倫比的年節喜悅　春宴系列2022年版新上市

東森購物網組隊PK戰開跑、跨夜直播狂灑購物金　雙11最高回饋42%

麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

偵查隊長林弘基被拔官記過　黃國昌批「抓小放大」：陳檡文呢？

川普鐵粉連任眾議員！葛林爭議不斷　仍以2倍票數「輾壓對手」勝出

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

林忠正／壽險業經營不佳就改規則　金管準則須公平合理

試・開箱／ILIA霧面眼影蜜溫柔又有個性、THREE一次加2種珠光閃耀奢華

遊戲幣洗錢35億！警破7人水房　鈔票堆滿地...主嫌賓士保時捷代步

柯志恩小港開講　批高雄空汙、公安、治安都破功

最新民調：陳其邁支持度51.7%、柯志恩19.4%　全年齡層大勝

紅鏈出包！歌爾股份「丟蘋果大單」影響145億營收　公司回應

消費熱門新聞

網友集氣亞太雙11　最潮3C 1.1折

8大速食店「最新優惠」懶人包

蝦皮購物雙11卡厲害　最高43%回饋

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

頂呱呱「原味1斤雞」限時3天搶！

今天就衝！超商3大飲品「買7送7」

超商特大杯拿鐵下殺35元限時3天搶

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折送點數網友狂喜揪買爆

麥當勞「炸蝦天婦羅漢堡」回來了

超商最新2款現做飲品！限時第2杯7折

更多熱門

相關新聞

4YouTuber瘦了一圈！她被點名狂讚：模範對象

4YouTuber瘦了一圈！她被點名狂讚：模範對象

不少人一生的志業是減肥。一名女網友表示，最近瘦了24公斤，但還是很在意別人的眼光，也減到沒什麼動力，因此低潮的時候就會去看看已經瘦身成功的YouTuber，其中她就點名了4個人，希望可以幫助到其他也在努力的人。許多網友看到後，也紛紛分享自己的想法。

營養師曝「能提高代謝」的4種食物

營養師曝「能提高代謝」的4種食物

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

「太晚吃飯」更容易發胖！飢餓感增加、更愛高熱量

「太晚吃飯」更容易發胖！飢餓感增加、更愛高熱量

郭雪芙自創「保養SOP」維持美肌

郭雪芙自創「保養SOP」維持美肌

關鍵字：

減肥11點熱吵店ALBEE魔滴小綠瓶脂肪瘦身小腹瘦瘦針

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

Garena結束英雄聯盟12年營運　

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

NBA稱T1是頂級聯賽　甜瓜也將來台？

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面