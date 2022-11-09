真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

【企劃特輯】

減肥一直都是大多數女生的苦惱，你是不是很好奇為什麼女藝人、網紅都吃不胖？難道他們真的都只吃仙女餐？拒絕所有罪惡美食？長相甜美，擁有姣好身材的女星ALBEE也常被誤認是吃不胖體質，在節目《11點熱吵店》中，ALBEE大吐苦水表示，「我很愛吃美食，大家都覺得我都不吃胖，甚至吃不完的也會叫我吃，但其實我真的有胖過，為了維持好曲線我真的費盡心思！後來看到許多網紅都推薦一款能輕鬆管理身材的神奇法寶『魔滴小綠瓶』，用了它之後，就可以輕鬆維持身材，根本就是世人的救星！」

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師解釋：「魔滴小綠瓶跟以往的瘦身劑型不同，採用舌下吸收方式，具即效性，所以只要餐前噴兩下，就能快速分解脂肪，將所吃的油脂廢物排出，達到外阻內燃的效果。」

三大專利成分啟動身體GPS 打擊囤積！「微脂囊包覆技術」效果持久、不傷身

為什麼魔滴小綠瓶會這麼厲害？是因為它含有三大專利成分：「野櫻莓萃取物」可以包覆脂肪、改善代謝，在亞洲還被稱作口服的化妝品；「柑橘瓜拿納萃取物」可以碎脂崩解，擊垮討人厭的油脂，還能幫助調整體質；「摩洛血橙」能將堆積在體內的廢物順暢排出，遠離氣色差、易發胖問題。成分互相作用下，不但能包覆體內的油脂後排空，像啟動了身體的GPS，把吃的多餘脂肪通通代謝出來，還採用「微脂囊包覆技術」，不會破壞身體的活性，就能讓效果在身體裡持續很久，但完全不傷身！



電商CEO暴肥遭排擠、本土劇E奶女神曾是小腹婆 都靠「小綠瓶」變回好身材

電商CEO森田、本土劇E奶女神張家瑋也都是噴噴魔滴小綠瓶的受惠者。森田表示：「現代人壓力大，都靠吃來紓壓，我也不例外，吃到體重直飆80kg，上時尚穿搭節目還被排擠！後來透過『魔滴小綠瓶』，讓我3週就減了8公斤！它不但攜帶方便且味道酸酸甜甜的，是男女都會喜歡的，現在我到哪都跟人介紹它。」





張家瑋也笑說：「小綠瓶不但解決我便秘的問題外，也是我用過這麼多減肥方法，第一次就讓我馬上感受到它的效果，只要餐前噴兩下，我2週就少了5.5公斤，而且女生最怕減肥減到胸部，但我完全沒有影響到！真的很棒！」





多位藝人、美食網紅、部落客愛用！餐前噴兩下就能維持好身材！

魔滴小綠瓶不但濃度高，能快速發揮作用的原理是因為舌下吸收的速度是次於注射，所以比起膠囊劑型不但不用花時間等待，也不怕受到胃酸影響效果，只要20秒就能讓身體快速吸收。且小綠瓶體積只有一般口紅大小，非常方便隨身攜帶，現在許多藝人、新聞主播、美食網紅、部落客也都會在享受美食前噴兩下，輕鬆打擊身上邪惡罪肉！每個人都笑說：「不用去醫美打消指針，花錢又痛，直接用噴的，輕鬆又方便！」



噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶」哪裡買？

●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7VZ

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/wCEbu

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●康是美門市查詢：https://www.cosmed.com.tw/shop.aspx

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