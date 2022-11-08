休戰還被酸「又轉彎」　林耕仁要柯文哲收回言論：否則交出高虹安資料

▲林耕仁今日召開記者會。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁近日踢爆民眾黨候選人高虹安涉嫌違法用男友李忠庭當公費助理，有高薪工作還兼職領立法院助理費和加班費，原訂今（8）日上午到調查局北機站提交由吹哨者提供的相關事證，但卻臨時取消行程。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲酸林的法律「遇到政治就轉彎」，林耕仁則要求柯文哲更正，否則為了捍衛他個人的清白，將要用行動，來為他過去一周對高虹安的質疑，負起完全責任，交付相關資料。

林耕仁今日上午臨時取消遞交高虹安違法事證的行程，召開記者會說希望選戰回歸市政討論，相關爭議就讓市民來判斷，一旁的競總榮譽主委林政則更稱高虹安「不是壞人」，也是想為新竹市民做事的「愛地方人士」，盼讓爭議告一段落。

林耕仁態度180度大轉變，無預警休兵引發各界議論，但柯文哲卻不領情。柯文哲受訪時痛批選舉打得太難看，每次抹黑一個被打臉就換個題目再抹黑，還嗆林耕仁如果覺得高虹安有什麼違法就拿出來講，「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎？」

對於柯文哲的指控，林耕仁則發聲明重砲回擊，自己是在與林政則、議長許修睿討論下達成共識，認為選舉要回歸市政討論及選舉本質，並討論城市的未來，林政則以曾任兩任新竹市長的身分認為選舉是為新竹市民的未來提出願景，不需在特定陣營間攻訐及糾纏，希望能以提出政策、監督市政為後續選戰主軸。

林耕仁指出，然而柯文哲卻在稍早持續指摘他「抹黑」、「遇到政治就轉彎」，對他提出諸多非事實之言論。林耕仁嚴正要求柯文哲更正，否則為了捍衛個人的清白，將要用行動，來為他過去一周對高虹安的質疑，負起完全責任，交付相關資料，「林耕仁絕非遇到政治就轉彎」。