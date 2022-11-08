被柯文哲酸遇到政治就轉彎！林耕仁要求更正言論：不然我交付證據

▲林耕仁要求柯文哲更正言論，否則他將對自己的言論負責，提交相關事證。（圖／國民黨提供）



記者柯振中／綜合報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁原定8日前網調查局，遞交高虹安男友公費助理爭議的證據，結果臨時取消，讓柯文哲回嗆「法律遇到政治就轉彎」。對此，林耕仁要求，柯文哲應該更正言論，否則會交付相關資料。

林耕仁表示，柯文哲應該更正「法律遇到政治就轉彎」以及「抹黑」等言論，否則他將實際行動、提交質疑高虹安的資料，以證明清白、負起完全責任。

林耕仁原先預計，8日要到調查局北部機動站，提交質疑高虹安的所有事證，卻臨時取消，改在競總召開記者會，聲明「不要以訟止謗」，相信新竹市民會有判斷、選擇。

▼林耕仁原先要到調查局提交證據，行程卻臨時取消，改在競總召開記者會。（圖／翻攝自林耕仁臉書）



對此，台北市長柯文哲表示，如果要指控別人，就要先證明資料是真的，以及詳細資料來源，現在要求將資料交給檢調，林耕仁又說「回歸市政討論」，怎麼可能有這種事。

柯文哲說，這場選舉到目前為止「就是抹黑」，每次抹黑完被打臉，就再換個題目抹黑，一路從博士論文、補習班、資策會、北一女樂儀旗隊等，讓他不曉得在打什麼東西。

柯文哲也說，無論是非對錯與黑白，若真的覺得有問題，那就拿到檯面上講，同時質疑林耕仁「難道你的法律是遇到政治就轉彎嗎」，這樣對自己的行為並不負責。

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