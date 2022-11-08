快訊／監院出手！台版柬埔寨詐騙虐囚　監委申請併案調查

▲警方6日在南投山區找到「台版柬埔寨案」最後一位受害者的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院8日指出，近日警方連續破獲假求職真詐騙集團，民眾受騙後被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍，儼然台版柬埔寨案再現，監察委員葉大華、紀惠容已併案調查權責機關有無研提因應策略。



今年初疫情期間國人經由各式廣告刊登之打字人員、文字客服及秘書等職缺資訊，即前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，致遭跨國詐騙集團拘禁、被扣留個人證件及遭受凌虐及人口販運等事件頻傳，監察委員葉大華、紀惠容已於111年8月2日申請自動調查國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案，正進行調查中。

而國內近日警方也連續破獲假求職真詐騙集團，發現諸多國人經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，遭詐騙集團先以高薪條件誘騙，待民眾抵達指定地點後，旋即被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍。詐騙集團之兇殘手法與柬埔寨案如出一轍，監察委員葉大華、紀惠容於上周申請併案調查。

監委表示，近期我國北、中、南等地屢傳類此求職遭詐騙事件，與上開國人遭詐騙至柬埔寨等國工作案模式高度相似，均涉及嚴重剝奪及侵害人身自由、生命、財產安全及人權保障。

監委質疑，相關權責機關對本案掌握程度為何?又我國針對此類組織性犯罪集團掌握度及法律究責程度如何？為避免類此事件再生，針對涉及人口販運之組織性犯罪集團，我國相關法令及專責偵查犯罪人力是否足夠?對受害人有無相關具體協助措施？均有深入了解及調查之必要，本院業已併案調查處理中。