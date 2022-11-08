旅館超多「藏豬仔好所在」　萬華警翻遍103家...3個月救11人

▲萬華分局3個月內查獲11名被害人被囚禁在旅館，帳戶被當人頭帳戶洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華分局轄內旅館眾多，常常成為詐騙集團鎖定人頭帳戶被害人的地點，警方從2022年統計，萬華地區根據民眾報案，查獲4起囚禁被害人，取走銀行帳號洗錢的案件，其中逮捕12名涉嫌管理被害人的嫌犯，另外還有救出11名被害人。

警方調查，萬華地區因為交通便利，且許多日租套房、旅館隱身大樓內，常常被詐騙集團拿來控制、拘禁人頭帳戶的被害人，萬華分局也出動多名警力，臨檢轄區內103間旅宿業主，同時也積極宣導詐騙集團拘禁被害人的手法，呼籲民眾注意。

萬華分局從2022年8月，共計查獲4起案件，包括8月1日查獲2名犯嫌、2名被害人；9月15日查獲2名犯嫌、1名被害人；9月22日查獲6名犯嫌、2名被害人；10月27日查獲2名犯嫌、6名被害人。

▲萬華地區旅館林立，常常成為詐騙集團囚禁人頭帳戶的地點。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，詐騙集團主要以求職、借貸名義，誘騙被害人帶存摺、提款卡後碰面，再將被害人軟禁後取走帳戶當作洗錢使用，警方統計，民眾切勿輕信社群借貸、求職訊息，應循合法管道借貸。