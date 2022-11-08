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疑台版柬埔寨「囚人短影片」瘋傳！第1人稱視角曝　全場炸鍋

網搜小組／鄺郁庭報導

台版柬埔寨事件震驚台人，今（8）日上午才有「7坪囚虐16人」照片曝光，沒想到又瘋傳一段疑似受害者遭囚的影片！有網友上午9點多在臉書「●【爆料公社】●」貼出短影片，看到房間擠滿一地人，不禁直呼「這是什麼鬼？」PTT八卦板也有人爆卦，「台灣柬埔寨綁人影片！」引發網友怒喊「有夠誇張！」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲短影片在LINE、臉書上瘋傳。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

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畫面一開始，先是拍到一位被矇眼綁手的男子坐在地板床墊上，似乎被關在某個房間；接著鏡頭一轉，來到像是客廳的地方，沙發上坐著一名長髮女子，貌似正在抽菸，旁邊還有另一位長髮妹，看起來一臉無助，像是剛哭過的樣子。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲男子被矇眼綁手。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲沙發女貌似在抽菸（左）、長髮女眼神無助像哭過（右）。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

拍攝者接著往一間房間走去，打開門的畫面讓人看傻，因為小小的房間擠了不下20人，但房裡只有一張床，除了少數躺在上面的人，大部分只能蜷縮在地上、頭挨著頭睡，且仔細一看會發現，很多都被手銬銬住雙手、雙腳，還有人被矇上眼睛。拍攝者稍微拍了一圈後，就把房門帶上，影片也隨即結束。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲房間內擠滿人。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

在爆料公社PO文的網友就說，他是在LINE群組上看到的影片，所以也不清楚拍攝者是誰等細節。但影片使人聯想到台版柬埔寨事件，PTT八卦板就有人爆卦，「台灣柬埔寨綁人影片！」發文網友一想到詐騙集團綁了這麼多人，卻不是大眾關注焦點，就怒飆國罵，「有夠誇張！」

其他人也很氣憤，「這才是台灣該重視的事情，而不是什麼40元鹹酥雞後續」、「手腳上銬、眼睛矇起，有個嘴巴塞布」、「看了真是難過」、「這樣關一天我也會想跳」、「真不敢相信我的眼睛」、「明明超扯，結果關注度可能不到柬埔寨那時候的五分之一……」、「這樣關，人不會發瘋嗎？什麼都不能做，比監獄還慘。」

也有人震驚質疑，「真的很扯，發生在台灣嗎」、「是怎麼找到這類影片的」、「都拿到影片了，內文沒更多資訊？推的都通靈王嗎」、「光一個影片是要說明什麼」、「資訊就這樣也一堆人推爆？」不過，就有網友分析，「這房型很像淡水那個案件」、「比照新聞警方攻堅畫面，這是淡海新市鎮」、「應該是嫌犯的手機流出來的，之前的拘禁畫面。」

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