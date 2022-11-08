女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在8月初接獲女子報案，打遊戲認識網友竟被騙到旅館控制行動，逼迫交出提款卡以及網路銀行帳戶，被迫洗黑錢達2千多萬元；2個月後又傳出男網友上網求職，也被以同樣手法控制行動，最後藉故逃脫才獲釋。警方調查，2詐騙集團原本不認識，卻因目的相同結合、一起囚禁被害人，警方在11月初逮捕9名嫌犯。

警方調查，8月初時1名42歲的翁姓女子到派出所報案，因為在網路上認識1名吳姓男網友，對方相約在大同區見面，但見面後卻被吳帶到旅館，且當場出言恐嚇後逼迫交出提款卡、網路銀行帳戶，最後翁女的帳戶淪為人頭帳戶，短短1個月就被匯款2千多萬元的款項。

▲警方偵查2起詐騙案，發現2組詐團「合作」囚禁被害人，將帳戶變成人頭帳戶洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

10月份時，又傳出1名王姓男子，因為上網求職依約前往面試，也被人限制在大同區的旅館，且還扣押手機、存摺等證物，最後順利逃脫才報警處理。警方事後根據2起案件組成專案小組偵辦，發現2起案件進出囚禁地點的人有明顯重複。

警方追查，原本2組不同的詐騙集團，因為都需要人頭帳戶，所以才會「結合」，一起誆騙被害人到旅館囚禁，並要求被害人交出存摺、手機，利用被害人帳戶當成人頭帳戶，直到匯款帳戶被銀行凍結、設定為警示帳戶後才放人。

▲大同分局發現有被害人被囚禁旅館，帳戶成為人頭帳戶，11月初逮捕9名嫌犯。

大同分局11月初前往逮人，共計逮捕林、劉以及吳姓嫌犯等9人到案，訊後也依照詐欺、妨害自由等罪嫌移送法辦。並起獲手機、電腦以及新台幣3萬元，更搜出「台灣運彩公司」的偽造印鑑，不排除9嫌還有從事其他不法行為，事後將持續追查。

北市警局表示，要求轄下各分局清查旅宿業，從7月份至11月，臨檢出租大樓計2802次，累積查緝犯嫌8件27人，另救出20名被害人。