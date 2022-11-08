假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

▲枋寮警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新北市破獲台版豬仔事件震驚社會，枋寮警分局為杜絕這類案件發生，7日特別規劃「清樓專案」針對轄內各大旅宿業、飯店、新建房樓及出租套房等，實施臨檢稽查及犯罪預防宣導。

枋寮警方指出，有鑑於詐騙集團利用假求職真囚禁，甚至凌虐被害人致死棄屍殘暴犯罪案件，詐騙集團於社群媒體以「高薪」、「工作輕鬆」以工作待遇好、錄取門檻低等誘人話術刊登徵人廣告，再利用求職者亟需工作心態，要求帶存摺、提款卡面試，一見面就搜刮財物、證件，強行集中囚禁，被害人將帳戶存摺及行動電話交出後，立即遭囚禁於出租套房或旅店內，並淪為詐欺人頭戶，如被害人不從隨即遭凌虐毆打，使受害民眾身心受創，甚致丟掉生命。

枋寮警方7日執行清樓專案，並提醒民眾，求職時掌握五大原則，包括結伴同行、重要證件不離身、提高警覺多諮詢、掏錢繳費先查證、苗頭不對即閃人，並請店家注意可疑團客，與業者建立通報管道，以降低治安事件。



分局長黃政龍表示，為了防制不法分子藏匿於大樓，將月租套房或旅店作為犯罪預防地點，除加強轄區居民反詐騙宣導，並編排各項專案、勤務加強查緝，更需各飯店業者對可疑入住之團客予以關心、慰問，在最前端防堵詐騙案件發生，齊心守護市民最大財產及人身安全。