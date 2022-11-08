　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

▲枋寮警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新北市破獲台版豬仔事件震驚社會，枋寮警分局為杜絕這類案件發生，7日特別規劃「清樓專案」針對轄內各大旅宿業、飯店、新建房樓及出租套房等，實施臨檢稽查及犯罪預防宣導。

▲枋寮警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警方執行清樓專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警方指出，有鑑於詐騙集團利用假求職真囚禁，甚至凌虐被害人致死棄屍殘暴犯罪案件，詐騙集團於社群媒體以「高薪」、「工作輕鬆」以工作待遇好、錄取門檻低等誘人話術刊登徵人廣告，再利用求職者亟需工作心態，要求帶存摺、提款卡面試，一見面就搜刮財物、證件，強行集中囚禁，被害人將帳戶存摺及行動電話交出後，立即遭囚禁於出租套房或旅店內，並淪為詐欺人頭戶，如被害人不從隨即遭凌虐毆打，使受害民眾身心受創，甚致丟掉生命。

枋寮警方7日執行清樓專案，並提醒民眾，求職時掌握五大原則，包括結伴同行、重要證件不離身、提高警覺多諮詢、掏錢繳費先查證、苗頭不對即閃人，並請店家注意可疑團客，與業者建立通報管道，以降低治安事件。

分局長黃政龍表示，為了防制不法分子藏匿於大樓，將月租套房或旅店作為犯罪預防地點，除加強轄區居民反詐騙宣導，並編排各項專案、勤務加強查緝，更需各飯店業者對可疑入住之團客予以關心、慰問，在最前端防堵詐騙案件發生，齊心守護市民最大財產及人身安全。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄2車被開15槍　惡匪開3車犯案「都是權利車」
LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20
快訊／北市「優良教師」球具室強吻女學生！　扯下內衣咬胸
5歲童罹罕病！雙手雙腳「黏成一塊」　術後樂喊：終於有10根指
世界倒數第2！台男陰莖平均10.8公分　醫：無損男性雄風
小一就考58分！原因讓老爸崩潰「怎麼教？」　家長們卻笑了
單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛無保請回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

任內完成興建辦公廳舍　閣揆蘇貞昌南下慰勉東港員警　

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

台東「寶華山慈惠堂」辦健康檢查　籲驗血糖避糖尿病

路平專案不間斷　台南市府維護道路全天24小時不打烊

淋浴間見高級手機女子心起竊心　南警鷹眼查獲送辦

南投男沿田邊走路摔倒「腳卡溝」　警民合作救援

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

任內完成興建辦公廳舍　閣揆蘇貞昌南下慰勉東港員警　

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

台東「寶華山慈惠堂」辦健康檢查　籲驗血糖避糖尿病

路平專案不間斷　台南市府維護道路全天24小時不打烊

淋浴間見高級手機女子心起竊心　南警鷹眼查獲送辦

南投男沿田邊走路摔倒「腳卡溝」　警民合作救援

施羅德2023年十大預測出爐　看好投資級債、陸港股走勢

快訊／高雄2車深夜被開15槍　惡匪開3車冷血犯案「都是權利車」

張國政連襟謝國獻因教唆對柯麗卿噴辣椒水等遭判刑　謝說明無犯罪動機

全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

打針超驚恐！橘貓「秒變鵝卵石」　埋頭露屁逃避：別管朕

15歲少年試鏡BL劇遭「暴力性騷」　電視台員工被逮…車內驚見可疑分泌物

開黑色C300上路「1天被攔檢3次」車主崩潰：錯了嗎！資深警曝原因

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

雪寶聖誕樹亮相！「極光光雕投影秀」今晚試燈　冰屋4設施免費玩

「北車借錢哥」犯行升級猥褻落單女　裁定延押到明年除夕前1天

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

張善政反數位威權　拋五策科技政見

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

網路美女約見面男子險被騙

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

台南市府維護道路全天24小時不打烊

冠美科技捐贈消防搶救利器

守護台南市民夜晚安全回家的路

聽障者阿文考取永康區公所技術單工

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到不要回家

更多熱門

相關新聞

荒唐男「綁架自己」騙女友付5萬贖金

荒唐男「綁架自己」騙女友付5萬贖金

南投一名38歲楊男7日開車出門後失聯，林姓女友卻接到一通勒贖電話「男友在我手上，準備5萬元才放人」林女一聽嚇壞趕緊報警，警方並陪她前往交付贖金地點，不料抵達後只見楊男一人，一問才知根本沒有綁架案，而是楊男缺錢花用，異想天開竟把歪腦筋動到女友身上，自導自演綁架案，警方調查後依詐欺罪將楊送辦。

透天騎樓停車「1個月突檢舉1300次」　警也崩潰

透天騎樓停車「1個月突檢舉1300次」　警也崩潰

無號誌路口大執法！屏東警籲用路人減速慢行

無號誌路口大執法！屏東警籲用路人減速慢行

女遭騙囚旅館　警赫見2詐團「一起行動」

女遭騙囚旅館　警赫見2詐團「一起行動」

旅館藏豬仔！萬華警查103旅館救11人

旅館藏豬仔！萬華警查103旅館救11人

關鍵字：

枋寮警察清樓詐騙黃政龍分局長

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面