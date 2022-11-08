不辭立委！許淑華重申持續選民服務　反酸蔡其昌應先做表率

▲許淑華表示不會在選前辭去立委。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

台北市長藍綠白「三腳督」競爭激烈，民調領先的國民黨候選人蔣萬安是否在選前請辭立委又引爆藍綠口水戰，也讓其他縣市選情相對穩定且具立委身分的候選人面臨相同問題；南投縣立委暨縣長候選人許淑華今再度強調，不會辭職參選，如果綠營要以此攻擊她，「請他們的立法院副院長蔡其昌先辭職以做表率」。

南投縣政府今天召開記者會，公布彰化基督教醫院體系將確定來南投執行南投基督教醫院擴建案，許淑華出席時被媒體問到是否辭立委參選縣長。

許淑華表示，她在接受黨提名那一天就對外說明過，不會辭去目前的立委職務，因為尚有許多選民服務案件持續進行處理中，另外像上周也再次邀請中央交通部團隊下鄉考察，針對日月潭整體觀光各項計畫的提升，要求行政院依地方需求予以協助。

許淑華認為，每次選舉的候選人可能都會被問到這個問題，但她會隨著選戰節奏來進行，同時也在立法院盡力協助地方政府和一般民眾，有遇到陳情時都會繼續提供服務和協助。

媒體問及是否擔心綠營會以此對她施以攻擊，許淑華回應，請民進黨對手先去問問同樣帶職參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，「如果蔡副院長願意先做表率，我相信其他9位帶職參選的立委都會跟進」。