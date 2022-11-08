「里壠我濃 幸福無限」　關山鎮首條幸福小巴微笑啟航





▲關山鎮首條幸福小巴微笑啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣關山鎮經高雄區監理所輔導下，於今年初規劃幸福巴士營運計畫，向公路總局申請購車補助及營運費用，卻因逢全球晶片短缺影響，在幾經波折下終於購得全新8人座小巴，讓關山鎮民眾期待已久的關山就學及環鎮幸福巴士路線終於正式上路，8日在關山鎮公所前廣場盛大舉行通車典禮。

關山鎮位於花東縱谷的南段，目前聯外交通有省道台9線、台鐵花東線鐵路縱貫整個關山鎮及縣道197線途經關山鎮電光里，區域內雖有東台灣客運公司提供運輸服務，但客運站牌至公共運輸涵蓋率偏低的電光里、新福里、德高里及豐泉里等也需6至10公里的距離，為滿足涵蓋率較低之鄰里交通需求，高雄區監理所、台東縣政府及東部區域運輸發展研究中心積極輔導關山鎮公所規劃服務路線，以滿足鎮內學童就學、民眾就醫及洽公之基本民行需求。



高雄區監理所所長李瑞銘表示，偏鄉幸福巴士是交通部重要推動政策，尤其台東縣16鄉鎮，除綠島之外都是原住民鄉，交通不比都會地區便利，也因地理位置及道路狀況，現有公路客運業者無法進入服務，所以高雄區監理所積極協助地方政府規劃幸福巴士路線，提供「彈性」、「及戶」、「便捷」的運輸服務，讓安全更有保障;這次關山鎮申請公共運輸服務升級計畫，補助購置幸福巴士、營運及相關補助等費用全年度共計補助約137萬餘元，以改善關山鎮公共運輸服務品質，達到「里壠我濃、幸福無限」的服務願景。



關山鎮幸福巴士路線，周一至周五上、下午各1班次，服務就讀關山國中、關山工商、關山國小的學子就學，其餘上午8時至下午4時之時段，提供鄉親彈性預約服務，票價部分，一律為新台幣10元。