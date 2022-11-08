　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「里壠我濃 幸福無限」　關山鎮首條幸福小巴微笑啟航

▲關山鎮首條幸福小巴微笑啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山鎮首條幸福小巴微笑啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮經高雄區監理所輔導下，於今年初規劃幸福巴士營運計畫，向公路總局申請購車補助及營運費用，卻因逢全球晶片短缺影響，在幾經波折下終於購得全新8人座小巴，讓關山鎮民眾期待已久的關山就學及環鎮幸福巴士路線終於正式上路，8日在關山鎮公所前廣場盛大舉行通車典禮。

關山鎮位於花東縱谷的南段，目前聯外交通有省道台9線、台鐵花東線鐵路縱貫整個關山鎮及縣道197線途經關山鎮電光里，區域內雖有東台灣客運公司提供運輸服務，但客運站牌至公共運輸涵蓋率偏低的電光里、新福里、德高里及豐泉里等也需6至10公里的距離，為滿足涵蓋率較低之鄰里交通需求，高雄區監理所、台東縣政府及東部區域運輸發展研究中心積極輔導關山鎮公所規劃服務路線，以滿足鎮內學童就學、民眾就醫及洽公之基本民行需求。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，偏鄉幸福巴士是交通部重要推動政策，尤其台東縣16鄉鎮，除綠島之外都是原住民鄉，交通不比都會地區便利，也因地理位置及道路狀況，現有公路客運業者無法進入服務，所以高雄區監理所積極協助地方政府規劃幸福巴士路線，提供「彈性」、「及戶」、「便捷」的運輸服務，讓安全更有保障;這次關山鎮申請公共運輸服務升級計畫，補助購置幸福巴士、營運及相關補助等費用全年度共計補助約137萬餘元，以改善關山鎮公共運輸服務品質，達到「里壠我濃、幸福無限」的服務願景。

關山鎮幸福巴士路線，周一至周五上、下午各1班次，服務就讀關山國中、關山工商、關山國小的學子就學，其餘上午8時至下午4時之時段，提供鄉親彈性預約服務，票價部分，一律為新台幣10元。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因
「新一代TOYOTA INNOVA」現身了！　外型跨界又動感
投票當周確診「5天不准外出」　違者罰20~100萬元
疫情快速下降！　研議戶外免戴口罩
快訊／台版柬埔寨「龍蝦」墾丁落網　和嫩女友開房被抓
快訊／雨彈升級！　3縣市豪大雨特報
快訊／周天成遭誤判丟冠　BWF最新聲明力挺主審！網洗版罵翻
快訊／今增24935本土！死亡+15　40多歲男染疫3天亡
警政署打臉警大校長！　重批「公然說謊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拒絕露天燃燒　台東環保局：違規最高可罰10萬元

老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

網路男友遭綁架「付15萬才放人」　台東警方與行員合力阻詐

「里壠我濃 幸福無限」　關山鎮首條幸福小巴微笑啟航

假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

任內完成興建辦公廳舍　閣揆蘇貞昌南下慰勉東港員警　

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

拒絕露天燃燒　台東環保局：違規最高可罰10萬元

老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

網路男友遭綁架「付15萬才放人」　台東警方與行員合力阻詐

「里壠我濃 幸福無限」　關山鎮首條幸福小巴微笑啟航

假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

任內完成興建辦公廳舍　閣揆蘇貞昌南下慰勉東港員警　

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

拒絕露天燃燒　台東環保局：違規最高可罰10萬元

老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

「魔獸」加盟台球隊！九把刀興奮：狂投三分　網敲碗合作拍戲

少婦為養幼子下海！花名「安琪」穿童貞殺吸客　高調PO文下場慘了

故宮國寶被剪破！研究員稱不算毀損文物　吳密察批：外行說法

快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因

「台南三井Outlet二期」預計開幕時間曝！　網喊：歸仁漲爆

BBQ宅未註記「法院認錯」　重新拍賣後勇者市價5折得標

韓籍正妹來台「路上賭博玩上癮」　崩潰之際熱心台灣人替解圍！

周揚青「戀情曝光7天疑告吹」　小男友沉重道歉...網怒：無話可說！

爛醉男飛車撞進派出所！　辯稱沒喝「酒測值0.89」

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

張善政反數位威權　拋五策科技政見

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

網路美女約見面男子險被騙

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

冠美科技捐贈消防搶救利器

台南市府維護道路全天24小時不打烊

聽障者阿文考取永康區公所技術單工

守護台南市民夜晚安全回家的路

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到不要回家

更多熱門

相關新聞

台東推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

台東推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

台東縣政府8日召開記者會縣長饒慶鈴宣布將在鄰近台東警分局、縣立體育場的土地新建極限運動公園，預計明年動工，提供極限玩家們專屬的場域，讓青年朋友有合適的練習場地，歡迎各地好手帶著你的3B(滑板、直排輪、單車)來旅行。

台東慈惠堂辦健康檢查　籲驗血糖避糖尿病

台東慈惠堂辦健康檢查　籲驗血糖避糖尿病

撞擊畫面曝！1家4口遊池上遇劫　小貨車飆撞媽慘死

撞擊畫面曝！1家4口遊池上遇劫　小貨車飆撞媽慘死

一家4口遊池上天倫夢碎！小貨車奪命留大片血跡

一家4口遊池上天倫夢碎！小貨車奪命留大片血跡

台東鐵花商圈15間亮點店家優化輔導

台東鐵花商圈15間亮點店家優化輔導

關鍵字：

關山 巴士 台東

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面