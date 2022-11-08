▲高端疫苗EUA不透明？ 應曉薇批：指揮中心淪黑箱把關中心。（圖／應曉薇提供）

政治中心／綜合報導

食藥署11月3日公布高端補件審查過關，確認高端疫苗具有保護效益，面對外界要求公布會議專家名單，中央疫情指揮中心王必勝指揮官卻回應「要尊重委員意願」，對此，應曉薇認為大大方方公開會議過程與紀錄，可讓專家委員坦然面對外界的質疑，也鼓勵委員也可自行公開捍衛自己的專業和尊嚴，「難道身為高端審查委員很丟臉？」

應曉薇指出，「高端疫苗EUA不透明，是指揮中心有什麼難言之隱，或是又在推託卸責，疫情還未結束，指揮中心從消失的3+11會議紀錄，到底公開了什麼？擔心公開資料後會千瘡百孔就說是政治操作，指揮中心已經淪為黑箱把關中心」。

她痛批，從全世界團結面對疫情對抗「新冠肺炎」陳時中努力推銷新冠肺炎叫「武漢肺炎」那刻起，我們清楚看到，以全台灣人生命當賭注帶頭大做政治秀的，是執政黨打手陳時中，很遺憾王必勝好的不學，學奉承、學是非不分、學欺騙人民，莫非又要學陳時中讓機密文件石沈大海，或者再等30年？

應曉薇說，身為萬華議員，回想疫情爆發時萬華市民的苦難，至今心中仍隱隱做痛，當萬華被抹黑為疫情破口，謠傳有「萬華病毒」要求陳時中澄清，但陳時中為了保護「3+11會議紀錄不能公開」寧可讓萬華背負是疫情破口罵名，直到現在不曾公開說「萬華不是破口」，還癡心妄想成為台北市市長，如同王必勝拿政治操作做為不公開委員名單的藉口，將全民當白癡。

應曉薇也提到「從指揮中心公佈打完三劑高端疫苗，對預防中重症、死亡率保護力皆高於莫德納、AZ疫苗，一場疫情看不到公開透明、公理正義何在，從口罩、快篩劑到疫苗，應曉薇說國家隊真是萬歲萬萬歲」。