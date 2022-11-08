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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

下輩子結婚想找黃珊珊還蔣萬安？　陳時中吐8字真心話

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中日前接受律師賴瑩真「瑩真律師」YouTube頻道專訪，影片8日播出，面對賴提出快問快答，會選黃珊珊或蔣萬安當下輩子結婚對象？陳思考了一下說，「那希望沒有下輩子」，引發隨行的幕僚忍不住在鏡頭後爆笑出聲。

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，陳時中在影片中接受其他「快問快答」的挑戰，回答了關於星座、血型、初戀、有沒有看過爸爸寫的書、吃麵線會不會加香菜、最喜歡聽太太演奏的歌曲、最想當哪一個歷史人物、戒菸幾個月來的感想、最欣賞的政治人物、最討厭記者問的問題、防疫期間最艱難的挑戰等問題，當被問到「最想和誰一起流落荒島？」陳時中回答疾管署長周志浩；主持人反問，怎麼不是疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞？陳說，因為羅一鈞唱歌唱得比他好聽，但他唱得比周志浩好，可以唱給周志浩聽。

在節目中，主持人出了幾則法律選擇題要考考陳時中，在被問到「大法官釋字認為同性婚姻合法化是基於憲法所保障的哪些權利」，陳時中迅速回答了「平等權與自由權」，並表示自己爸爸以前也是教《親屬法》，所以有聽過類似的討論。陳時中強調，他是抱持開放的想法，互相尊重，而且每個人都有他活得更自由更平等的機會。

而陳時中被問到有關18歲公民權的題目時則表示，年輕人對未來有想法，如果早一點有投票權，甚至是將來參政的年齡，都要繼續往下降。他認為，大家有得到這樣一個權利可以投票，對社會事務就會更盡責，也會凝聚我們更多共識，讓社會更進步。

另一方面，對於擔任防疫指揮官期間，施政上面有很多法令上的依據，但如何兼顧人權保障的面向？陳時中表示，在防疫期間都努力在自由平等的部分不要去干涉，但不得已的地方，憲法也有提到為了保障公共利益，可以做某一種情況的限制，但要符合比例原則。陳強調，他一直謹守這樣的分寸。

陳時中回憶，在擔任指揮官的時候，許多決定非常困難，因為下一個命令的影響何其大，更直言每次下命令就痛苦得不得了。他也說，他知道一定要有目的性，不能沒有目的性就任意指揮，更要符合公共衛生的利益，因為這牽涉到人民的自由。

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