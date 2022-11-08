　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救中

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市台88線橋下，大寮靠近光明路與大明路今（8）日凌晨4點驚傳槍響，警方初步追查，3台黑色轎車在停等紅燈時，盯上並排的2台白色轎車，綠燈起步後隨即對著2台白車開槍，其中白色BMW中了4槍，侯姓駕駛（26歲）頭部中彈送醫，另一台白色CAMRY則中了11槍，翁姓駕駛（28歲）則腿部中彈，受傷的兩人宣稱並不相識，也不知為何中彈？但警方認為兩人說詞避重就輕，正鎖定開槍的3台黑車追緝中。

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲白色CAMRY被黑色轎車狂追開槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲白色CAMRY停下後，後方又來了第二台黑車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，嫌犯共開了3台黑色轎車，疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光後，可以清楚看到地上滿是彈殼，警方用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步清查，嫌犯對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，目前侯姓駕駛傷勢較重，且子彈卡在頭部，長庚醫院不敢貿然開刀，目前仍在評估治療方式。

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲白色CAMRY停下後，共有3台黑色轎車短暫停下查看。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

至於CAMRY的翁姓駕駛腳部中彈，傷勢較不嚴重，據他表示，他是要到屏東吃宵夜，不知為何被開槍，而BMW侯姓男子的同車女性友人和朋友也宣稱是要到東港吃宵夜，也不認識開槍的人？但警方認為兩人的供詞都有所保留，尤其兩人都有前科，正針對兩人背景、是否有任何仇家等原因進行清查。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄2車被開15槍　惡匪開3車犯案「都是權利車」
LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20
快訊／北市「優良教師」球具室強吻女學生！　扯下內衣咬胸
5歲童罹罕病！雙手雙腳「黏成一塊」　術後樂喊：終於有10根指
世界倒數第2！台男陰莖平均10.8公分　醫：無損男性雄風
小一就考58分！原因讓老爸崩潰「怎麼教？」　家長們卻笑了
單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛無保請回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄2車深夜被開15槍　惡匪開3車冷血犯案「都是權利車」

「北車借錢哥」犯行升級猥褻落單女　裁定延押到明年除夕前1天

北市「優良教師」竟伸狼爪！球具室強吻女學生...扯下內衣咬胸

男酒駕猛衝車頭全毀　撞歪電桿害大停電...驚人酒測值曝光

沒幫洗澡也不給水喝「害死失智癱母」　狠心女兒下場慘了

到少女家中激戰10次「鬧出人命」　他願意負責扶養獲輕判

屏東返鄉女遭3男性侵...2人當爸、1人是「鄉代表候選人」已被羈押

單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛獲無保請回

掐脖倒立怒摔2歲童　南港恐怖女幼教師停職！警查扣監視器

荒唐男缺錢竟「綁架自己」　騙女友付5萬贖金被抓包...這下慘了

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

快訊／高雄2車深夜被開15槍　惡匪開3車冷血犯案「都是權利車」

「北車借錢哥」犯行升級猥褻落單女　裁定延押到明年除夕前1天

北市「優良教師」竟伸狼爪！球具室強吻女學生...扯下內衣咬胸

男酒駕猛衝車頭全毀　撞歪電桿害大停電...驚人酒測值曝光

沒幫洗澡也不給水喝「害死失智癱母」　狠心女兒下場慘了

到少女家中激戰10次「鬧出人命」　他願意負責扶養獲輕判

屏東返鄉女遭3男性侵...2人當爸、1人是「鄉代表候選人」已被羈押

單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛獲無保請回

掐脖倒立怒摔2歲童　南港恐怖女幼教師停職！警查扣監視器

荒唐男缺錢竟「綁架自己」　騙女友付5萬贖金被抓包...這下慘了

疫後逐漸復甦！無薪假降至1.5萬人　旅行社逾500人停止實施

施羅德2023年十大預測出爐　看好投資級債、陸港股走勢

快訊／高雄2車深夜被開15槍　惡匪開3車冷血犯案「都是權利車」

張國政連襟謝國獻因教唆對柯麗卿噴辣椒水等遭判刑　謝說明無犯罪動機

全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

打針超驚恐！橘貓「秒變鵝卵石」　埋頭露屁逃避：別管朕

15歲少年試鏡BL劇遭「暴力性騷」　電視台員工被逮…車內驚見可疑分泌物

開黑色C300上路「1天被攔檢3次」車主崩潰：錯了嗎！資深警曝原因

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

雪寶聖誕樹亮相！「極光光雕投影秀」今晚試燈　冰屋4設施免費玩

社會熱門新聞

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　真相曝光

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

／假健檢真賣淫　中山醫助2萬4600陸人來台

即／開槍畫面曝光　長腿女開車門逃命

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

唐寶寶做惡夢　媽哭好久：天啊！我是不是要消失

北市幼兒園驚傳虐童！　女童大哭遭「倒掛、重摔狠踹」

即／內科驚傳離奇墜樓　男躺人行道身亡

更多熱門

相關新聞

即／宜蘭轎車撞電桿起火　駕駛拋飛30公尺慘死

即／宜蘭轎車撞電桿起火　駕駛拋飛30公尺慘死

宜蘭8日上午發生自撞一慘死意外，上午9時29分許，一輛自小客在三星鄉台7丙線4K(牛鬥附近)，不明自撞電線桿，車體分解，車體也全面燃燒，男駕駛拋飛車外約30公尺，腦漿溢出、身體變形，明顯死亡。肇事原因正由警調查中。

旅館藏豬仔！萬華警查103旅館救11人

旅館藏豬仔！萬華警查103旅館救11人

即／高雄瘋狂掃射15槍！ 2男傷勢曝

即／高雄瘋狂掃射15槍！ 2男傷勢曝

即／鳳山社區大樓1女墜樓　無生命跡象搶救中

即／鳳山社區大樓1女墜樓　無生命跡象搶救中

高雄槍響2車遭開15槍！陳其邁下令最短時間破案

高雄槍響2車遭開15槍！陳其邁下令最短時間破案

關鍵字：

大寮88橋下開15槍兩傷者互稱不認識影音

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面