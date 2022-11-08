快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救中

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市台88線橋下，大寮靠近光明路與大明路今（8）日凌晨4點驚傳槍響，警方初步追查，3台黑色轎車在停等紅燈時，盯上並排的2台白色轎車，綠燈起步後隨即對著2台白車開槍，其中白色BMW中了4槍，侯姓駕駛（26歲）頭部中彈送醫，另一台白色CAMRY則中了11槍，翁姓駕駛（28歲）則腿部中彈，受傷的兩人宣稱並不相識，也不知為何中彈？但警方認為兩人說詞避重就輕，正鎖定開槍的3台黑車追緝中。

▲白色CAMRY被黑色轎車狂追開槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲白色CAMRY停下後，後方又來了第二台黑車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，嫌犯共開了3台黑色轎車，疑似對被害人車輛掃射15槍，當場造成2男受傷送到長庚醫院搶救。開槍現場畫面曝光後，可以清楚看到地上滿是彈殼，警方用「黃色」牌子做記號，方便現場勘驗，究竟是什麼樣的原因造成開槍，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步清查，嫌犯對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，目前侯姓駕駛傷勢較重，且子彈卡在頭部，長庚醫院不敢貿然開刀，目前仍在評估治療方式。

▲白色CAMRY停下後，共有3台黑色轎車短暫停下查看。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

至於CAMRY的翁姓駕駛腳部中彈，傷勢較不嚴重，據他表示，他是要到屏東吃宵夜，不知為何被開槍，而BMW侯姓男子的同車女性友人和朋友也宣稱是要到東港吃宵夜，也不認識開槍的人？但警方認為兩人的供詞都有所保留，尤其兩人都有前科，正針對兩人背景、是否有任何仇家等原因進行清查。